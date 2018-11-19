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اقتصاد

المالية : رقم ضريبى موحد لكل ممول مايو المقبل

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:05 م
محمد يحيى
تنفذ وزارة المالية حاليا برنامج لتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال شهر نوفمبر الحالى بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول .. ومن المقرر الانتهاء من اعداد رقم ضريبى موحد لكل ممول بحلول مايو المقبل .

وكشف تقرير لوزراة المالية حصل "صدى البلد " على نسخه منه إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر أصدر قرارًا بتشكيل وحدة بوزارة المالية تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب .

ووفقا لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط يجرى عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات لحل الامور التي تطرأ أثناء التطبيق أولًا بـأول.

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