تفاصيل إنشاء مدينة برج العرب.. فيديو

قال عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، إن موقع المدينة مميز للغاية، ولذلك بدأ جهاز التنمية بوضع خطة تطوير واستثمار ببرج العرب من أجل دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات بالمدينة.



وأضاف "بدوي" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "extra news"، اليوم الاثنين، أن خطة التطوير والاستثمار تشمل تطوير محاور الطرق ومداخل المدينة الرئيسية، مطالبًا بإنشاء ساحل خاص على الشاطئ كميزة إضافية خاصة لسكان مدينة برج العرب.



وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، أن الخطة تشمل أيضا تطوير البنية التحتية من مرافق وصرف صحي وتأهيلها للمستقبل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع ويبقي فقط مراحل الطرح والتنفيذ.