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برلمان

برلماني: طرح الفول على بطاقات التموين مقترح ممتاز حال تنفيذه

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:59 م
الفول
الفول
فريدة محمد
أشاد خالد مشهور، نائب محافظة الشرقية، بمجهودات الحكومة ووزارة التموين لبحث اضافة الفول على بطاقات التموين وطرحه للمواطنين باعتباره افضل الحلول لمواجهة جشع التجار والغلاء وحل الأزمة.

وأوضح مشهور فى بيان اليوم الاثنين، أن بحث طرح الفول على البطاقات من خلال الاتفاق على سعر مناسب للسلعة تمهيدًا لطرحها على البطاقات التموينية يأتي بعد ارتفاع أسعاره في السوق نتيجة تقلبات أسعار صرف الدولار وارتفاع اسعار البقوليات عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفول في الأسواق، فضلا عن أن أسواق الجملة لديها بعض الكميات ويتم طرحها للمواطنين، لكنها أقل من الكميات التي كانت تطرح خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن تحديد سعر جديد لسلعة الفول الذي سيتم طرحه على البطاقات متوقف على الأسعار مع الموردين، خاصة وأن سعر الفول ظل لفترات كبيرة لا يتجاوز 7 جنيهات للكيلو من خلال البطاقات، حيث جاء ذلك في اطار اتجاه وزارة التموين في طريقها نحو استيراد كميات كبيرة من الفول، لمواجهة الأزمة التي تتعرض لها الدولة، من ارتفاع في أسعاره.
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