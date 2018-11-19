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أخبار العالم

مسئول روسي: هدفنا ضمان حصول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على ميزانية مناسبة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:52 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
قال المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الكسندر شولجين، إن بلاده ترى أن المنظمة يتعين أن تحصل على ميزانية مناسبة لتقوم بما عليها من التزامات تتوافق مع متطلبات معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية.

وأضاف شولجين- في تصريح أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الإثنين- أن بعثات بعض الدول الغربية تعمل على إقرار ميزانية لإنشاء آلية لتحديد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن الجزء المتبقي من الدول يعارض ذلك.

وتابع "بالرغم من الصورة التي تتخيلها الدول الغربية بأن روسيا تعارض إقرار الميزانية، فنحن نهدف إلى ضمان حصول المنظمة على ميزانية مناسبة ومتوازنة لتقوم بما عليها من التزامات، تتوافق مع متطلبات معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية".

يُذكر أن مناقشة موضوع هذه الميزانية سيتم خلال مؤتمر الدول المشاركة في معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، الذي بدأ أعماله اليوم.

ونشأ الخلاف حول الميزانية بعد اتخاذ قرار بتوسيع تفويضات وصلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
يُشار إلى أن المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمة كان قد ذكر نهاية أكتوبر الماضي أن الجدل العميق بشأن قضايا الميزانية نشأ بسبب القرار غير الشرعي الصادر عن الدورة الاستثنائية الرابعة لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، والذي أسند مهمة تحديد المسئول عن استخدام الأسلحة الكيماوية للأمين الفني للمنظمة.

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