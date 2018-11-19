حلم السفر بالصواريخ يتحقق على أرض الواقع.. ناسا تستعد لإطلاق أولى رحلاتها

خطت شركة "لوكهيد مارتن" خطوة كبيرة تعد قفزة فى مجال السفر بالطائرات أسرع من الصوت وذلك بالتعاون مع إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، تصنيع طائرة تبشر بعودة رحلات الركاب بسرعة تفوق سرعة الصوت،

علامة فارقة وأسرع من الصوت وقالت "لوكهيد مارتن" أن هذه الخطوة "علامة فارقة على جعل السفر التجاري الأسرع من الصوت على الأرض خطوة أقرب إلى الواقع، كما أضاف بيتر يوسيفيديس المسؤول في الشركة قائلاً: "بدء تصنيع الطائرة يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لـX-59، ومستقبل السفر التجاري الأسرع من الصوت، فالتصميم الطويل والنحيف للطائرة هو المفتاح لتحقيق طفرة في خفض الصوت، ومع دخولنا مرحلة التصنيع يبدأ هيكل الطائرة في التبلور مما يقربنا خطوة واحدة إلى تمكين السفر الأسرع من الصوت للمسافرين في جميع أنحاء العالم".