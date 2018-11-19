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كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للرجال

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:53 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتم الاحتفال باليوم العالمي للرجال في 19 نوفمبر من كل عام فى جميع أنحاء العالم ، لتسليط الضوء على الرجال الذين يحدثون فرقًا إيجابيًا في المجتمع ، ويتم الاحتفال به أيضًا لزيادة الوعي بالقضايا والمشكلات التي يواجهها الرجال على مستوى عالمي .

كشف موقع بولد سكاى عن سر أختبار هذا اليوم ، بدأ اليوم العالمي للرجال في 19 نوفمبر. يقال إن التاريخ يتزامن مع تاريخ ميلاد والد الدكتور جيروم تيلكوشتينج. وكان طبيبًا من ترينيداد وتوباغو أعاد إطلاق يوم الرجال العالمي في عام 1999 ،الهدف الرئيسي للاحتفال باليوم العالمي للرجال هو تحديد النماذج الإيجابية للذكور وإذكاء الوعي بقضايا ومشكلات الرجال. وتناقش مواضيع مختلفة مثل الصحة العقلية ، والذكورة السامة ، وحتى انتشار الانتحار الذكري في هذا اليوم.

ووفقا لما جاء به موقع بولد سكاي ،أن الرجال هم أكثر عرضة ثلاث مرات من النساء للإقبال على الانتحار، وذلك من المعروف على الصعيد العالمى ولأسباب مختلفة، خصوصا لمن هم دون سن 45 عاما، وفقا لمنظمة "كالم" الخيرية، والاسم اختصار لـ"الحملة ضد الحياة البائسة" .
كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للرجال
كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للرجال
كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للرجال
كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للرجال
كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للرجال
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