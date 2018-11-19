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عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:03 م
المجرى الملاحي لقناة
المجرى الملاحي لقناة السويس
أ ش أ
عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الإثنين 45 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 27 سفينة ضمن قافلة الشمال، بحمولات بلغت 8ر1 مليون طن، كان أكبرها سفينة الحاويات البريطانية إيربينج بحمولة بلغت 146 ألف طن .

وضمت قافلة الجنوب 18 سفينة بحمولات بلغت 2ر1 مليون طن ، كان أكبرها ناقلة البترول الليبيرية بونوسا بحمولة بلغت 159 ألف طن .
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