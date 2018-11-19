أول تعليق لوالدة الشاب الكندي الجالس بجوار الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم

أعربت المواطنة الكندية جولياني روي عن سعادتها بجلوس ابنها فيردانت أوليفر روي بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى جلسات منتدي شباب العالم الذى عقد مؤخرا في شرم الشيخ ونشرت صورة لابنها في جريدة الأهرام.



وعلقت روي على الصورة قائلة: "هذه الصورة الشهيرة لابني مع رئيس مصر الذي ذهب حول العالم وكان ينظر إليها من قبل أكثر من مليون شخص، حسنا ، إنها أيضا في الصحيفة.



وهذا نص تدوينتها على الفيس بوك وانستجرام: "Cette fameuse photo de mon fils avec le Président de l'Égypte qui a fait le tour du monde et qui a été vue par plus d'un million de peersonnes, eh bien, elle est aussi dans le journal. Je meurs d'envie de savoir ce que le journal dit".



وفي تدوينة أخرى قالت: "Verdant Oliver Roy assis juste à côté du Président de l'Égypte AbdelFattah Elsis".



وقالت فى التدوينة: "فيرديانت أوليفر روي يجلس جنبًا إلى جنب مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي"



جدير بالذكر أن موقع "صدى البلد" قد أجرى حوارًا مع الشاب الروسي "فردانت روي"، أحد المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وكان يجلس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إحدى جلسات المنتدى.



وأبدى روي إعجابه الشديد بفكرة المؤتمر وتنظيمه قائلا: مؤتمر مدهش مع فخامة عبد الفتاح السيسى، رئيس مصر، موجها الشكر للرئيس قائلا: شكرا لك على كل شيء!



وعن نشر صوره مع الرئيس السيسي داخل جلسات المنتدى على صفحته على الفيس بوك قال: فخر لي أن أكون مشاركا في المنتدى وجالسا بجوار قائد مثل عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه سينشر في بلده روسيا مدى أهمية منتدى شباب العالم وضرورة تبادل الثقافات مع شباب البلدان الأخرى.



وأكمل قائلا: العديد من أصدقائي كانوا من حضور المنتدى، بمن فيهم بعض المتحدثين، وصديقة له من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.



وأضاف روي أنه تلقى دعوة للجلوس بجانب الرئيس السيسي، وأن الرئيس ركز في أحاديثه حول القيادة الشبابية، مشيرا إلى أنه تحدث مع بعض منظمي المنتدى حول سياسات الرئيس السيسي، مؤكدًا استحسانه لها.



كما أوضح أنه عضو بمنظمة المجتمع المدني الروسية "فريق المستقبل"، وأنه يدرس السياسات العامة، ويرغب في معرفة المزيد عن مصر والقارة الإفريقية.



واختتم روي حديثه قائلا: "سعيد بزيارة مصر فهي زيارتي الأولى التي أزور فيها مصر وإفريقيا، سعيد بلقائي لعديد من الشباب من مختلف أنحاء العالم وتبادل الثقافات معهم والتعرف عليها عن قرب"، مشيرا إلى أن الاستقبال المصري لهم بحفاوة شديدة وأتمنى أن أزور مصر مجددا.

