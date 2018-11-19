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أخبار العالم

موجيريني: يتعين فصل تصرفات إيران المقلقة عن الاتفاق النووي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:04 م
صورة ارشيفية - النووى
صورة ارشيفية - النووى الايرانى
أ ش أ
طالبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم /الاثنين/، بفصل ما تقوم به إيران من تصرفات "مقلقة"، سواء داخل دول الاتحاد أو في منطقة الشرق الأوسط، عن الاتفاق الموقع معها بشأن أنشطتها النووية .

قالت موجيريني - في تصريح نقلته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية - "إنه يجب التعامل مع كل التحديات والتعقيدات التي تفرضها تصرفات إيران، ونحن نثير هذه المواضيع بشكل منفتح مع كافة الشركاء".. مشددة على ضرورة دعم الاتفاق النووي المبرم بين مجموعة (5+1) وطهران عام 2015".. وتجنبت التحدث عن إمكانية فرض عقوبات إضافية على طهران .

أوضحت، أنه فيما يخص آلية المقايضة الخاصة التي يعد لها الاتحاد للالتفاف على آثار العقوبات الأمريكية التي أُعيد فرضها على طهران، أن العمل يتقدم بشكل إيجابي وينخرط فيه وزراء المالية الأوروبيون، إلا أنها لم تحدد موعد للإعلان عنها.

وتتعثر الجهود الأوروبية لإقرار هذه الآلية بسبب رفض العديد من الدول الأعضاء استضافة مقرها بعد أن كانت موجيريني قد فاجأت الجميع بالإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر الماضي، وذلك في رد "أرادته قويًا" على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على طهران.
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