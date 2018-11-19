في ذكرى رحيلها... سر رفض خيرية أحمد أدوار الإغراء والقبلات

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة خيرية أحمد والتي رحلت عن عمر يناهز ال74 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.



خيرية أحمد قررت الإبتعاد عن أدوار الإغراء بعد سنوات قليلة من دخولها مجال التمثيل وتحديدًا بعد تقديم دور امرأة لعوب بفيلم غراميات امرأة.



وتحدثت خيرية عن هذا الفيلم باحدى الحوارات الصحفية وقالت :" من خلال قصة الفيلم أظهر بدور فتاة مستهترة طموح ولعوب تخطف خطيب سعاد حسني في الفيلم، ثم تأتي سعاد لتعاتبني فأقوم بضربها في الفيلم".



وتابعت: "وبعد عرض الفيلم هاجمني الجمهور الذي كان يوقفني في الشارع ويقول لي لماذا ضربت سعاد؟ فأقول لهم هذا تمثيل ولكن لا فائدة! وأحسست أنهم يكرهونني بالفعل بسبب هذا المشهد، لذلك اعتزلت تمثيل أدوار الإغراء للأبد تحسبا لأي سيناريو آخر ".



وعن سبب رفضها تقديم قبلات قالت :"نعم كنت أخاف جدا من القبلة في السينما، لأنني اكتشفت أن الجمهور في أحيان كثيرة لا يصدق أن هذا تمثيل، وكنت أخاف على سمعتي للغاية؛ لأني في النهاية صعيدية ولي حدود أقف عندها "