برلماني يتقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة للعاملين في المكتبات

قال النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه تقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة للعاملين فى المكتبات العامة والخاصة والهيئات الخاصة ، ومن يعملون بها من إخصائيين وفى خدمة المعلومات والأرشيف.



وأشار كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع القانون تم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية والخطة والموزانة بالبرلمان لمناقشته.



وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن الهدف من مشروع القانون هو إيجاد نقابة عامة لها فروع بالمحافظات تمثل أمناء وخبراء المكتبات والعاملين بها ، بحيث تكون هذه النقابة هى الممثل الشرعى لهم طبقا للدستور وتدافع عن تطوير المهنة وتقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والترفيهية.

