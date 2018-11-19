بعد صرف 1.2 مليار جنيه لدعم الصادرات.. رجال أعمال: يصب فى تنافسية المنتج المصرى وضبط الميزان التجارى وفتح أسواق جديدة

رجال الأعمال :

تأخر صرف المستحقات يؤثر بالسلب على الشركات والمصدرين

وزارة المالية: إتاحة 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات والتيسير على المصدرين بصفة عاجلة

1.2 مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال الشهر الحالي والشهر الماضي

مساندة الصناعة وتشجيع المصدرين يسهم فى ضبط الميزان التجاري وفتح اسواق جديدة

اعادة النظر فى قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات



جاءت الموافقة بصرف مبلغ 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمثابة "الانفراجة" التي ينتظرها القطاع لفتح أسواق جديدة والاستمرار فى تنافسية المنتج المصرى بكافة الأسواق.



وبعد موافقة "المالية" اليوم الإثنين على صرف المبالغ السابقة يصبح إجمالى المبالغ التى تم اتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية و حتى منتصف نوفمبر الحالى 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالى 2018/2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.



وأكد رجال اعمال ومصدرون أهمية برامج المساندة الخاصة بالصادرات وأشاروا إلى اهمية الإسراع فى صرف الدعم لجميع القطاعات ، نظرا لأن مشكلة صرف الدعم التصديري تعد من أبرز المشكلات التي تواجه استمرار المصدرين في برامج التصدير .



فى البداية شدد على عيسى ــ رئيس جمعية رجال الاعمال ــ على ضرورة إيجاد حل لمشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية للمصدرين، لاسيما أن تأخر صرف تلك المستحقات تؤثر بالسلب على الشركات والمصدرين .



شهادة قيمة مضافة



واضافت أمانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة بوجود متأخرات كبيرة للمصدرين وصلت على حد قولها إلى نحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لن يتم صرف أى مستحقات بدون قيام الشركة بتقديم شهادة القيمة المضافة.



وقال محمود برعى ــ رئيس لجنة التصدير بجمعية مستثمرى 6 أكتوبر إن حساب دعم الصادرات، بات الحل الامثل لحل المشكلة، مقترح حساب دعم الصادرات، يتضمن فتح حساب لكل شركة مصدرة ولها متأخرات لدى برنامج الأعباء التصديرية، ببنك تنمية الصادرات، ومن خلال الحساب يتم خصم مديونيات الجهات الحكومية سواء الضريبة العامة وضريبة القيمة المضافة، وباقى الضرائب والرسوم التى تسددها الشركات من مديونياته لدى البرنامج ــ تبعا لكلام برعى.



وأضاف برعى أن الدولة هى المستفيد الأول من زيادة الصادرات لأن كل جنيه يتم إنفاقه على دعم الصادرات يعود 3 دولارات، وبالتالى على الحكومة ضرورة زيادة المساندة التصديرية وعدم زيادة الاجراءات حتى تقبل المصانع على زيادة معدلات الانتاج والتصدير.



وأوضح حسن مبروك نائب رئيس غرفة الهندسية، باتحاد الصناعات، إن أزمة تأخر صرف دعم الصادرات، مع وزارة التجارة والصناعة شهدت مرحلة صعبة خلال الفترة الماضية، ما أثر على العملية التصديرية، مشيرا إلي أن الغرفة عرضت العديد من الحلول لإنهاء الأزمة، والتي من بينها الإستفادة من مبادرة المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو عمل مقاصة مع مستحقات الضرائب، إلا أن تلك الإقتراحات لم تلقي قبولا لدي المسئولين.



من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية، إنه توقع انتهاء أزمة متأخرات دعم الصادرات، قبل نهاية العام الجاري، نتيجة للتفاوض المستمر بين وزارتي التجارة والصناعة وزارة المالية، لتوفير المخصصات المالية، مشيرا إلي أن انتهاء الأزمة يصب في مصلحة القدرة التصديرية والتشجيعية للمصدرين ويضاعفها.



تكاليف الشحن :



وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، إن اجمالي متأخرات المساندة التصديرية بلغت 8 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، مشيرا الى انه لن يتم صرف اى مستحقات بدون قيام الشركة بتقديم شهادة القيمة المضافة.



وأضاف المصدر فى تصريحات لـ "صدى البلد"، انه تم اعتماد مساندة تكلفة الشحن الى كل من العراق وكردستان وليبيا بنسبة 50% اسوة بنظام مساندة الشحن لافريقيا اعتبارا من 16 نوفمبر 2017 الماضى ، وحاليا يتم اعادة تقييم البرنامج بعد عام من تطبيقه وفقا للقرار الموضوع لهذا الشأن .



ولفت الى انه تم تخصيص 40 مليون جنيه من موازنة الصندوق لمشروع التنمية المستدامة للمصدرين على أن تتولى هيئة تنمية الصادرات مراجعة الصرف مع الجهات المعنية.



ومن جانبها أكددت وزارة المالية فى بيان اصدرته اليوم "الاثنين" انه تم اتاحة مبلغ 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من اجل التيسير على المصدرين وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح اجمالى المبالغ التى تم اتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية و حتى منتصف نوفمبر الحالى 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالى 2018/2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.



واضاف البيان ان وزارة المالية تولى اهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من اثر ايجابى في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، وان الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف الى جانب المصدرين لتحقيق زيادة فى تنافسية المنتج المصرى فى الخارج وتجعله منافسا قويا فى الدول الأخرى وخلق فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالاضافة الى ان تنمية القطاع التصديرى يساهم فى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى.



واوضح البيان ان وزارة المالية ستقوم بالنظر فى تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجى حتى نهاية العام المالى الحالى في ضوء نمو حجم الصادرات وذلك فى ضوء موقف التنفيذ الفعلى للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.



تجارة خارجية :



واشار البيان الى ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الاجراءات والتدابير التى من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية حيث ان المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من اجمالى مبلغ 1.5 مليار جنيه، بالاضافة الى اعادة النظر فى قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد اضافية تساهم فى تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديرى.



جدير بالذكر أن المساندة التصديرية تأتى استنادا للقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ فى ١٣ يونيو ٢٠٠٢ الخاص بإنشاء صندوق تنمية الصادرات والذى بموجبه تستحق الشركات المصدرة لمساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين ٨ــ١٢٪ من حجم الصادرات يتم ردها الشركات بعد استكمال عمليات التصدير وبمقتضى القانون.

