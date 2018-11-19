في اليوم العالمي للرجال .. 6 أمراض تصيبهم أكثر من النساء

يحتفل العالم اليوم الاثنين، الذي يصادف 19 نوفمبر، وفي مثل هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمي للرجل، وبمناسبة اليوم العالمي للرجال يعتبر الرجال عرضة لبعض الأمراض أكثر من النساء.



حيث تصيب بعض الأمراض الرجل بشكل أكبر من المرأة، وللأسف فهذه الأمراض لا تعد خطيرة فحسب بل قاتلة، ولذلك عليك أن تبقى على حذر وتراقب نفسك بشكل جاد، وتحافظ على لياقتك وعلى نوعية طعامك وسلوكياتك الصحية، ومن أهم تلك الأمراض ألزهايمر، السكري، وأمراض الضغط والقلب بشكل عام.



لذلك نعرض لك في هذا التقرير بعض الأمراض التي تصيب الرجال أكثر من النساء و هما:



1-تليف الكبد:

تحدث هذه الحالة عادةً كمضاعفات لمرض الكبد الوبائي C، وأعراض تليف الكبد الإجهاد، والضعف العام، وجفاف البشرة، وتغير لون البول إلى الأصفر أو الداكن، ولا تظهر تلك الأعراض إلا في مرحلة متأخرة يتأخر معها اكتشاف الحالة.



2- السرطان:

الرجل معرض لمخاطر سرطان الرئة بشكل أكبر بكثير من النساء، والسبب الرئيس بطبيعة الحال هو التدخين؛ حيث إن 90% من أسباب الإصابة به هو التدخين،كما تعد مخاطر سرطان البروستات هي الأكثر شيوعًا بالنسبة للرجال، واحتمالية الإصابة به تصيب الشخص بعد عمر الخمسين عامًا، ولا يعد هذا السرطان واضح الأسباب، إلا أن التدخين أحد أهم أسبابه.



3- السكتة الدماغية:

وهي من أكثر الأمراض شيوعًا بين الرجال أكثر من النساء، وهي عبارة عن انسداد أو تمزق في إحدى الأوعية الدموية في الدماغ نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وهي منتشرة لدى الرجال الذين يزيد عمرهم على 70%.



4-الصرع:

اضطراب بالجهاز العصبي يسببه خلل في النبض الكهربائي ناتج عن تغير كيميائي في الجسم، ويصاب به الرجال أكثر من النساء خصوصًا في المرحلة العمرية ما بين 15-25 عاما، وتكثر تلك الحالة بين فئة صعوبات التعلم.



5-النقرس :

أحد أنواع التهاب المفاصل، يصيب الرجال بـ 10 مرات أكثر من النساء، ويكثر بين الرجال في عمر الأربعينات، وتحدث الإصابة بسبب زيادة نسبة حمض اليوريك بالجسم والذي ينتج عنه تراكم البلورات في أنسجة الجسم.



6-أورام المثانة:

تشيع وسط الرجال بـ 3 مرات أكثر عن النساء، وهي أورام تزيد أعداد الخلايا المكونة للمثانة، وتكثر بعد عمر الـ 50، وأعراضها الحاجة المتكررة للتبول، وظهور دم مع البول، وفقدان الشهية، وألم البطن.