ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

في اليوم العالمي للرجال .. 6 أمراض تصيبهم أكثر من النساء

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
رنا عصمت
يحتفل العالم اليوم الاثنين، الذي يصادف 19 نوفمبر، وفي مثل هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمي للرجل، وبمناسبة اليوم العالمي للرجال يعتبر الرجال عرضة لبعض الأمراض أكثر من النساء.

حيث تصيب بعض الأمراض الرجل بشكل أكبر من المرأة، وللأسف فهذه الأمراض لا تعد خطيرة فحسب بل قاتلة، ولذلك عليك أن تبقى على حذر وتراقب نفسك بشكل جاد، وتحافظ على لياقتك وعلى نوعية طعامك وسلوكياتك الصحية، ومن أهم تلك الأمراض ألزهايمر، السكري، وأمراض الضغط والقلب بشكل عام.

لذلك نعرض لك في هذا التقرير بعض الأمراض التي تصيب الرجال أكثر من النساء و هما:

1-تليف الكبد:
تحدث هذه الحالة عادةً كمضاعفات لمرض الكبد الوبائي C، وأعراض تليف الكبد الإجهاد، والضعف العام، وجفاف البشرة، وتغير لون البول إلى الأصفر أو الداكن، ولا تظهر تلك الأعراض إلا في مرحلة متأخرة يتأخر معها اكتشاف الحالة.

2- السرطان:
الرجل معرض لمخاطر سرطان الرئة بشكل أكبر بكثير من النساء، والسبب الرئيس بطبيعة الحال هو التدخين؛ حيث إن 90% من أسباب الإصابة به هو التدخين،كما تعد مخاطر سرطان البروستات هي الأكثر شيوعًا بالنسبة للرجال، واحتمالية الإصابة به تصيب الشخص بعد عمر الخمسين عامًا، ولا يعد هذا السرطان واضح الأسباب، إلا أن التدخين أحد أهم أسبابه.

3- السكتة الدماغية:
وهي من أكثر الأمراض شيوعًا بين الرجال أكثر من النساء، وهي عبارة عن انسداد أو تمزق في إحدى الأوعية الدموية في الدماغ نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وهي منتشرة لدى الرجال الذين يزيد عمرهم على 70%.

4-الصرع:
اضطراب بالجهاز العصبي يسببه خلل في النبض الكهربائي ناتج عن تغير كيميائي في الجسم، ويصاب به الرجال أكثر من النساء خصوصًا في المرحلة العمرية ما بين 15-25 عاما، وتكثر تلك الحالة بين فئة صعوبات التعلم.

5-النقرس :
أحد أنواع التهاب المفاصل، يصيب الرجال بـ 10 مرات أكثر من النساء، ويكثر بين الرجال في عمر الأربعينات، وتحدث الإصابة بسبب زيادة نسبة حمض اليوريك بالجسم والذي ينتج عنه تراكم البلورات في أنسجة الجسم.

6-أورام المثانة:
تشيع وسط الرجال بـ 3 مرات أكثر عن النساء، وهي أورام تزيد أعداد الخلايا المكونة للمثانة، وتكثر بعد عمر الـ 50، وأعراضها الحاجة المتكررة للتبول، وظهور دم مع البول، وفقدان الشهية، وألم البطن.
loading...

ترشيحاتنا

ضاحي خلفان لوزير خارجية قطر: العراقيون لن يثقوا فيك

شاهد..موسكو تستعرض إمكانيات الجيل الخامس من سو 57 في سوريا

الكاف يدرس نقل مقره من 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة

فى يوم الرجل .. أسرع الحيل لتهدئة الذقن بعد الحلاقة

تجار باب البحر عن حلوى المولد: الأسعار رخيصة.. والإقبال كبير.. فيديو

21 لاعبا في قائمة الأهلي المتجهة لملاقاة الوصل الإماراتي

عرض أسد للبيع لأول مرة على فيسبوك.. والزراعة ترد.. فيديو

محاولة خطف طائرة إسرائيلية بعد إقلاعها من نيويورك

مواطنون عن الإعفاء الجمركي على السيارات: سيسهل عملية الشراء.. فيديو

الضرائب العقارية: 30 يونيو آخر موعد لتقديم الإقرارات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بغمرة

حبس عاطل قتل خالته وزوجها للخلاف على الميراث بروض الفرج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

5 مطالب لجماهير الأهلي من إدارة النادي حتى تعود البطولات ..فيديو
شاهد.. الانتهاء من مشروع الأسمرات تحت شعار مصر بتتغير.. رؤية وطن وعزيمة شعب
الجامعة العربية: تحركات بجينيف لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين
حمدي الكنيسي يشيد ببسالة الشهيد ساطع النعمانى..فيديو
طبيب أطفال يحذر من تناول عروسة وحصان المولد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟