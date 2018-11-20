مساعد وزير الخارجية الأمريكي: رفع الدعم عن الطاقة دفع عجلة الاستثمار في مصر ..صور

قال فرانسيس فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، إنه المسئول الأول عن كل ما يتعلق بموارد الطاقة في الحكومة الأمريكية، لافتًا إلى أن الحكومة الأمريكية مهتمة جدًا أن تكون موارد الطاقة ضمن سياساتها الأمريكية، وهذا الاهتمام ظهر منذ فترة طويلة قبل قرنين من الآن، لكن موارد الطاقة كانت ضمن أعمال مكتب الشئون الاقتصادية في وزارة الخارجية، وأصبح هناك مكتب خاص بشئون الطاقة منذ عام 2010.





وأضاف «فانون»، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للقاهرة، أن تخصيص مكتب لموارد الطاقة يعد إدراكًا من الحكومة الأمريكية لأهمية تأثير الطاقة في السياسة الخارجية؛ حيث إنه منذ 2010 أصبح هناك فريق كامل يعمل على كل ما يتعلق بالطاقة على مستوى العالم.





وتابع: أنه في منصبه منذ 6 أشهر، ومن خلال هذا المنصب لاحظ أن هناك تطورًا كبيرًا جدًا في أولويات سياسات الولايات المتحدة يتعلق بقطاع الطاقة، وهناك تطور مماثل في الاهتمام بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الطاقة أمر مهم جدًا على مستوى العالم؛ لأنها قد تكون في بعض الحالات سببًا في نزاعات إقليمية ودوليا بين الدول، وفي المقابل فإنها قد توفر فرصًا للتعاون بين الدول، وهو ما نراه في المنطقة حاليًا.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لقطاع الطاقة، أن زيارته إلى مصر ليست زيارة مقتصرة على القاهرة فقط، بل هي زيارة إقليمية بدأت بإسرائيل ثم قبرص ثم القاهرة، والتقى خلالها مع الجهات المعنية بشكل عام بقطاع الطاقة سواء في القطاع الخاص أو المسئولين الحكوميين، والهدف من الزيارة هو التعرف على التطورات التي تتم في قطاع الطاقة في المنطقة، وكيف يمكن للولايات المتحدة ان تكون داعمة للتعاون في هذا المجال.





وأوضح أن مصر لها دور محوري جدًا في تنمية قطاع الطاقة والاستكشافات في منطقة شرق المتوسط، كما أنها تعمل على تطوير بنيتها التحتية في هذا المجال، كما أنه في مجال الغاز المسال فإن مصر لها دور كبير في هذا القطاع أيضا خصوصا في التعاون بين إسرائيل وقبرص في هذا المجال، وهذا التعاون من شأنه أن يخدم التنمية في أوروبا، التي تحاول أن يكون هناك تنويع في مصادر الطاقة التي تحصل عليها.





وأشار إلى أنه من أسباب شعوره بالسعادة تواجد مجموعة من الشركات الأمريكية التي تخدم هذه التنمية؛ إذ إن بعض هذه الشركات متواجده في المنطقة منذ أكثر من 100 عام، حتى في ظل التحديات المختلفة التي واجهت المنطقة، فإنها استمرت في دعم التنمية في مصر وفي المنطقة بشكل عام، ضاربا أمثلة على هذه الشركات التي استثمرت في مصر مثل جنيرال إلكتريك وإكسون موبيل، لافتا إلى لقائه مجموعة من المسئوليين المصريين الذين رحبوا بأن تتواجد الشركات الأمريكية بقوة في مصر.





وقال إنه لمس أن الحكومة المصرية تبذل جهودها وفق برنامج واضح لعمل إصلاحات في قطاع الطاقة لاجتذاب المستثمرين، ومن هذه السياسات سداد المتأخرات على الشركات المستثمرة في هذا القطاع، وأيضا رفع الدعم بشكل تدريجي عن قطاع الطاقة، وكذلك تحرير اللوائح المنظمة لهذا القطاع والاستثمار فيه، لافتا إلى أنه مدرك بأن هذه القرارات صعبة جدا لكنها قرارات جوهرية ومهمة جدا لاجتذاب استثمارات في قطاع الطاقة في مصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.





وتابع: إن هذه الإصلاحات والسياسات تساعد المسئولين الحكوميين الأمريكيين أن يطلعوا على طبيعة البيئة الاستثمارية في مصر، ومن ثم يعودون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع الشركات الأمريكية ورجال المستثمرين للتوجه للاستثمار في مصر، وقرار الاستثمار بيكون خاص بالشركات، ولكن دوري كمسئول حكومي أن أتحدث إلى القطاع الخاص الأمريكي وتشجيعه على الاستثمار في مصر بناء على واقع البيئة المصرية الملموسة والمشجعة للاستثمار في مجال معين.





وأضاف أن هناك مقولة متداولة في مجال الطاقة والتعدين تنص على أن «كل حجر تحته ثروات يمكن استكشافها ولكن ما يجعل الأمر صالحا للاستثمار هو ما على سطح هذه الأرض»، وهذا تعبير مجازي المقصود به السياسات المتبعة في البلد نفسها والإجراءات والإصلاحات، فليس فكرة توافر الموارد الطبيعية فقط هي التي تجذب المستثمرين لكن السياسات التي تقرها الدولة التي تمتلك هذه الثروات هي التي تساعد الشركة أن تهتم بالاستثمار على أرضها.





وأكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا في مصر بمجال الغاز تحديدًا خصوصًا بعد اكتشاف حقل (ظهر) وهذا أمر مشجع جدا على الاستثمار، وأيضًا هناك اهتمام كبير جدا في مصر بمجال الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان في أسوان للطاقة الشمسية، وهذا التنوع يثري قطاع الطاقة ويجعله قطاعًا صلبًا ويوفر العديد من الفرص للاستثمار فيه.