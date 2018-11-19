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مرأة

6 علاجات طبيعية للقضاء على الترهلات

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
رنا عصمت
تعاني بعض السيدات من ظهور علامات بيضاء في الجسم وتمدد الجلد، والتي يرجع أسبابها في كثير من الأحيان إلى فقدان الوزن أو الإجهاد، أو عوامل وراثية، وهناك العديد من العلاجات الكيميائية المتاحة لإزالة علامات التمدد، لكن البعض لا يفضلها ويبحث عن علاجات طبيعية لهذه المشاكل.

وتقدم خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، بعض الوصفات الطبيعية لعلاج هذه العلامات والترهلات وهي:

1- بياض البيض:
البروتينات فى بياض البيض تساعد جلدك على التجدد والنضارة، ضعى بياض البيض على المنطقة المصابة 3 مرات فى اليوم وسترين كيف ستختفى العلامات تدريجيًا.

2-عصير البطاطس:
البطاطس تحتوى على فيتامينات ومعادن فى عصائرها تساعد على إعادة بناء خلايا الجلد مما يقلل من مظهر علامات التمدد، ببساطة قطعى شريحة بطاطس وافركيها على المنطقة المصابة.

3- عصير الليمون:
الأحماض الطبيعية فى عصير الليمون تساعد فى طمس وتبييض علامات التمدد، افركى المناطق المصابة بعصير الليمون بشكل دائرى واتركيه ليجف لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه.

4- زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو:
دلكى زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو على المناطق المصابة مرتين فى اليوم ليرطب الجلد ويمحو آثار التمدد، إذا استخدمتيه أثناء الحمل، قد لا تظهر لديكِ علامات التمدد.

5- زيت الزيتون:
استخدام زيت الزيتون على جسمك أثناء الحمل يساعد في تجنب ظهور علامات التمدد، حيث يحتوى زيت الزيتون على فيتامين E ، الذى يعيد بناء الجلد، وسيساعد الزيت على تنعيم البشرة حتى إذا تمددت لا تترك علامات على البشرة.

6- الصبار:
علاج الصبار يمكن استخدامه خلال أو بعد الحمل للتقليل من مظهر علامات التمدد، حيث أن الصبار يرطب ويعالج البشرة، وهو لطيف لاستخدامه يوميًا على البشرة.
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