ضبط مصنع بير سلم لتعبئة المواد الغذائية بأبو حمص.. صور

نفذت الإدارة التموينية بأبو حمص حملة تموينية برئاسة المحاسب محمد النحراوى لمراقبة الأسواق ومصانع بير السلم وللتصدى لتجار الكسب غير المشروع بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وبمشاركة رجال مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفي.



وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع بير السلم لتعبئة المواد الغذائية وبه كميات كبيرة من الارز المعبا والعدس والفاصوليا واللب والسكر جميعها معبأة ومعدة للبيع.



وجرى التحفظ على كميات المواد الغذائية التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٧ جنح أمن دولة أبو حمص، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.