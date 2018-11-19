طلاب المدارس فى ضيافة مديريتى أمن الإسكندرية والمنوفية

قامت مديريتا أمن "الإسكندرية، المنوفية" بالتنسيق مع الجهات المعنية باستضافة عدد من طلاب المدارس بالجهات الشرطية، وتنظيم زيارات لبعض المدارس ، فى إطار مبادرة "كلنا واحد" وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.



