طلاب المدارس فى ضيافة مديريتى أمن الإسكندرية والمنوفية

قامت مديريتا أمن "الإسكندرية، المنوفية" بالتنسيق مع الجهات المعنية باستضافة عدد من طلاب المدارس بالجهات الشرطية، وتنظيم زيارات لبعض المدارس ، فى إطار مبادرة "كلنا واحد" وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستمرار تفعيل مبادرة " كلنا واحد" التى أطلقتها الوزارة بمراحلها المتعددة على كافة المستويات الاجتماعية والخدمية والإنسانية، انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة - الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، فضلًا عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء - باعتباره مستقبل الوطن.