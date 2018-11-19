ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

طلاب المدارس فى ضيافة مديريتى أمن الإسكندرية والمنوفية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
قامت مديريتا أمن "الإسكندرية، المنوفية" بالتنسيق مع الجهات المعنية باستضافة عدد من طلاب المدارس بالجهات الشرطية، وتنظيم زيارات لبعض المدارس ، فى إطار مبادرة "كلنا واحد" وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستمرار تفعيل مبادرة " كلنا واحد" التى أطلقتها الوزارة بمراحلها المتعددة على كافة المستويات الاجتماعية والخدمية والإنسانية، انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة - الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، فضلًا عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء - باعتباره مستقبل الوطن.
loading...

ترشيحاتنا

الكويت : الشجرة الملعونة وراء غرق البلاد بالسيول

ضاحي خلفان لوزير خارجية قطر: العراقيون لن يثقوا فيك

شاهد..موسكو تستعرض إمكانيات الجيل الخامس من سو 57 في سوريا

المقاصة يعلن عن رغبته في استعادة أحمد الشيخ من الاهلي مقابل هذا اللاعب

لمواجهة استخدام البيانات.. فيسبوك قد يلجأ لفرض رسوم على مستخدميه

بعد 45 يوما من طرحه.. الأغنيات الأعلى مشاهدة بألبوم كل حياتي

سيد عبد الحفيظ يجتمع بغالي وفضل في الأهلي

السيسي: هنقابل ربنا يوم القيامة وهنتحاسب على كل كلمة وفعل..فيديو

حبس عاطل قتل خالته وزوجها للخلاف على الميراث بروض الفرج

هنا شيحة تتصدر تويتر بعد نشر أحمد فلوكس صورة من شهر العسل بدبي

حكاية أوجوست مارييت..الفرنسي الذي أسس المتحف المصري ودفن به

ابنة الخطيب توجه رسالة إلى جماهير الأهلى بعد خضوع والدها لعملية جراحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

حمدي الكنيسي يشيد ببسالة الشهيد ساطع النعمانى..فيديو
طبيب أطفال يحذر من تناول عروسة وحصان المولد.. فيديو
النقل تطلق حملة حياتك تهمنا لتوعية المواطنين خلال استقلال القطارات.. فيديو
العربي للتشغيل والصيانة: نفتقر الاهتمام الإعلامي بالمجال..فيديو
تجار باب البحر عن حلوى المولد: الأسعار رخيصة.. والإقبال كبير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟