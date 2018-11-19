الحكم في دعوى إلزام العدل والمحامين بتسجيل شركات المحاماة 20 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والمطالبة بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.





وبحسب بيان، ذكرت الدعوى رقم 7888 لسنة 69 قضائية، إن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الملزم للنقابة بقيد الشركات في سجلاتها.



