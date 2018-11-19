ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الحكم في دعوى إلزام العدل والمحامين بتسجيل شركات المحاماة 20 يناير

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:32 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والمطالبة بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل. 

وبحسب بيان، ذكرت الدعوى رقم 7888 لسنة 69 قضائية، إن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الملزم للنقابة بقيد الشركات في سجلاتها. 

وأوضحت الدعوى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص في المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة. 
loading...

ترشيحاتنا

إغلاق جزئى لـ الإسكندرية الزراعى 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما

شعبة البترول توضح تفاصيل طرح بنزين 95 مخصوص..فيديو

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

شقيق ماني يستشهد بـ محمد صلاح في هجومه على جماهير السنغال

النادي المصري يوجه رسالة دعم مؤثرة للخطيب

مندوبة وسط أفريقيا بمنظمة الغذاء العالمي تدشن هاشتاج #صباح_الإنسانية للسيسي

حسين ياسر المحمدي يغازل الزمالك للعودة لصفوف الفريق

لمواجهة استخدام البيانات.. فيسبوك قد يلجأ لفرض رسوم على مستخدميه

رسميا .. الإفريقي التونسي يطلب التعاقد مع مصطفى فتحي

وفاة القارئ أبو الوفا الصعيدي.. وصلاة الجنازة بمسجد السيدة زينب

ضبط مصنع زيوت ومخزن بدون ترخيص ومواد غذائية مجهولة المصدر بالدقهلية

في ذكرى المولد النبوي.. ماذا طلب الرئيس السيسي من العلماء والمثقفين لمعالجة القراءة الخاطئة للدين؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

حمدي الكنيسي يشيد ببسالة الشهيد ساطع النعمانى..فيديو
طبيب أطفال يحذر من تناول عروسة وحصان المولد.. فيديو
النقل تطلق حملة حياتك تهمنا لتوعية المواطنين خلال استقلال القطارات.. فيديو
العربي للتشغيل والصيانة: نفتقر الاهتمام الإعلامي بالمجال..فيديو
تجار باب البحر عن حلوى المولد: الأسعار رخيصة.. والإقبال كبير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟