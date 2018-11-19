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تعليم

استبعاد مدرسة ضربت طالبا بخشبة على عينه وإحالة آخرين للتحقيق بالمنوفية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
مروة فاضل
قرر مختار شاهين مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم إحالة مدير مدرسة الشهيد الحلفاوى 2 بتتا التابعة لإدارة منوف التعليمية والمشرف العام ومسئول الأمن للتحقيق واستبعاد المعلمة من المدرسة ومجازاتها.

جاء ذلك عقب قيام مدرسة موسيقي بضرب طالب بخشبة علي عينه مما أدى لإصابته بنزيف بالعين اليسرى.

جاء ذلك بناء علي تحقيق لجنة من المديرية والإدارة التعليمية.

كما توجه مدير إدارة منوف التعليمية إلى مستشفى الرمد بمنوف ترافقه اللجنة للاطمئنان على حالة التلميذ المصاب، حيث أكد الأطباء أن حالة الطالب مستقرة.

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من قسم منوف بإصابة الطفل " س.ا.ع " 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشهيد الحلفاوي الابتدائية بقرية تتا مصاب بنزيف بالعين اليسرى ولا يمكن فحصها تم احتجازه بمستشفى الرمد بمنوف.

وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بالمدرسة قامت مدرسة الموسيقي بالمدرسة وتدعي " ن. م.س " بالتعدى عليه بضربه بخشبة علي عينه بسبب تحدثه مع أحد زملائه.

وبسؤال والد الطفل أقر ما قاله نجله وتم تحرير محضر رقم 13418 لسنة 2018.
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