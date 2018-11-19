البورصة تربح 1ر8 مليار جنيه رغم تراجع المؤشرات الرئيسية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، متأثرة بضغوط بيعية على الأسهم، رغم تحقيق رأسمالها السوقي مكاسب تجاوزت 8 مليارات جنيه بفضل إضافة زيادات رؤوس أموال بعض الشركات.



وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1ر8 مليار جنيه ليصل إلى 5ر799 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 38ر1 مليار جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة بقيمة 350 مليون جنيه.



في حين، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 45ر0 في المائة مسجلا 13906.31 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 33ر1 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 689.02 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 11ر1 في المائة من قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 1733.13 نقطة.



وقال وسطاء بالبورصة إن مؤشرات السوق تراجعت اليوم بفعل الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم الكبرى والقيادية وسط ترقب لأنباء جوهرية لبعض الشركات فيما يتعلق بصفقات استحواذ واندماجات في قطاعات الاستثمار والعقارات، فيما ساعدت عمليات اضافة زيادات رؤوس اموال بعض الشركات في مكاسب رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة.

