ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البورصة تربح 1ر8 مليار جنيه رغم تراجع المؤشرات الرئيسية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
أ ش أ
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، متأثرة بضغوط بيعية على الأسهم، رغم تحقيق رأسمالها السوقي مكاسب تجاوزت 8 مليارات جنيه بفضل إضافة زيادات رؤوس أموال بعض الشركات.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1ر8 مليار جنيه ليصل إلى 5ر799 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 38ر1 مليار جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة بقيمة 350 مليون جنيه.

في حين، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 45ر0 في المائة مسجلا 13906.31 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 33ر1 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 689.02 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 11ر1 في المائة من قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 1733.13 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن مؤشرات السوق تراجعت اليوم بفعل الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم الكبرى والقيادية وسط ترقب لأنباء جوهرية لبعض الشركات فيما يتعلق بصفقات استحواذ واندماجات في قطاعات الاستثمار والعقارات، فيما ساعدت عمليات اضافة زيادات رؤوس اموال بعض الشركات في مكاسب رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة.
loading...

ترشيحاتنا

شقيق ماني يستشهد بـ محمد صلاح في هجومه على جماهير السنغال

بعد 45 يوما من طرحه.. الأغنيات الأعلى مشاهدة بألبوم كل حياتي

شاهد.. أحمد فلوكس يحمل هنا شيحة في دبي

شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن صفقات سموحة الجديدة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بغمرة

الكويت : الشجرة الملعونة وراء غرق البلاد بالسيول

تحذير من غلي الماء مرتين لإعداد الشاي والقهوة

المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو

صراع شرس بين بيراميدز والزمالك لضم جون أنطوى

عرض أسد للبيع لأول مرة على فيسبوك.. والزراعة ترد.. فيديو

ابنة الخطيب توجه رسالة إلى جماهير الأهلى بعد خضوع والدها لعملية جراحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

حمدي الكنيسي يشيد ببسالة الشهيد ساطع النعمانى..فيديو
طبيب أطفال يحذر من تناول عروسة وحصان المولد.. فيديو
النقل تطلق حملة حياتك تهمنا لتوعية المواطنين خلال استقلال القطارات.. فيديو
العربي للتشغيل والصيانة: نفتقر الاهتمام الإعلامي بالمجال..فيديو
تجار باب البحر عن حلوى المولد: الأسعار رخيصة.. والإقبال كبير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟