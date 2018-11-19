تمساح ومراد يفسخان تعاقدهما مع حرس الحدود

استقر أحمد تمساح، وسعيد مراد، الثنائي الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على فسخ تعاقدهما مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وجاء قرار الثنائي الهجومي للحرس بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري، طول الفترة الماضية منذ توليه تدريب الفريق.



وكان تمساح وسعيد مراد انتقلا إلى الحرس قبل بداية الموسم الكروي الجاري، بناءً على رغبة عماد سليمان، المدير الفني السابق للفريق.