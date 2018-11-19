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فن

القومي للمسرح يناقش عرض مترو.. السبت

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
سمر سعد
يقيم المركز القومى للمسرح تحت إشراف فارس عبد المنعم، مساء السبت 24 نوفمبر، ندوة لمناقشة العرض المسرحى "مترو" إنتاج مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، وذلك على مسرح ملك برمسيس عقب إنتهاء العرض مباشرة الذي يبدأ فى السابعة مساء.

وأوضح بيان، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي فى إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفنى للمسرح التى ينظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية،

ويتحدث في الندوة كل من الناقد المسرحي أحمد خميس، والناقدة المسرحية هند سلامة، ويدير الندوة: الباحث المسرحي علي داوود.

مسرحية مترو تأليف محمد فضل، بطولة أحمد خالد، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقى محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامي، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة وإخراج عادل رأفت.
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