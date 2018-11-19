فيسبوك يتبرع بـ 4.5 مليون استرليني لتدريب وتعيين 80 صحفيا في بريطانيا

أعلنت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها ستتبرع بـ4.5 مليون جنيه استرليني لتمويل 80 وظيفة في عدد من الصحف المحلية بالمملكة المتحدة، مع مواجهة الشركة لتساؤلات حول علاقتها بالإعلام وتأثيرها على المدى البعيد على وسائل الإعلام.



وقالت الشركة إنها ستوفر ذلك المبلغ لتمويل رواتب 80 من الصحفيين المتدربين في عدد من غرف الأخبار بالصحف المحلية في أرجاء بريطانيا بهدف تقديم "التقارير الإخبارية من المدن الصغيرة التي خسرت صحفها المحلية ومراسليها"، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.



ولفتت الصحيفة إلى أن شركة "فيسبوك" كانت تصرّ سابقا على أنها مهتمة بشكل أكبر بالعمل مع الناشرين لزيادة عائدهم المادي بدلا من تقديم تحويلات نقدية مباشرة لدفع رواتب الصحفيين، وهو ما يجعل ذلك البرنامج هو الأول من نوعه بالنسبة لـ"فيسبوك" على مستوى العالم، إذ ستعطي الشبكة التمويل مباشرة لمؤسسة خيرية تدعى المجلس الوطني البريطاني لتدريب الصحفيين.



وسيقوم المجلس من ثم بتقسيم المبلغ بالتنسيق مع الناشرين المحليين، حيث سيتم تدريب الصحفيين المستهدفين ثم توظيفهم مباشرة من جانب الصحف المحلية في إطار الخطة التجريبية التي تستمر عامين.



من جانبها، قالت جوان بوتشر الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني لتدريب الصحفيين: "خبرتنا في العمل مع فيسبوك كانت إيجابية للغاية"، مقرّة في الوقت نفسه بوجود مخاوف داخل صناعة النشر من تأثير عملاق التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام، لكنها أعربت عن تفاؤلها بتأثير البرنامج الجديد على وسائل الإعلام المحلية وكفاءتها.