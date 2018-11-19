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مرأة

شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
رنا عصمت
خضعت المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات لجلسة تصوير، قبل اجتياز اختبارات القدرات، التي استمرت منذ الـ10 صباح أمس، حتى الـ10 مساءً.

وأطلت جميع المتقدمات، التي تجاوز عددهن الـ30 فتاة، ببنطلون جينز، وبلوزة بيضاء، بالإضافة إلى حذاء ذو كعب عالٍ، مع وضع مكياج بسيط، وفقًا لتعليمات القائمين على الفعالية.

وأعلنت إدارة مسابقة ملكة جمال المراهقات عن انضمام مصمم الأزياء العالمي محمود غالي إلى لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة التي ستقام شهر أغسطس المقبل في محافظة بورسعيد.

وأكدت رئيس المهرجان مصممة الأزياء نشوي الزيات أن انضمام محمود غالي إلى لجنة التحكيم سيضيف كثيرًا للمسابقة، نظرًا لأنه مصمم أزياء مشهور وله جمهور كبير يعشق تصميماته.
شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة
شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة
شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة
شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة
شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة
شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة
شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة
شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة
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