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أخبار العالم

مباحثات كويتية أمريكية لدعم مسيرة الشراكة بين البلدين

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
حث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم /الاثنين/، مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية أن أعضاء الكونجرس الأمريكي أشادوا، خلال اللقاء، بالدور المهم والكبير الذي تلعبه الكويت عبر سياستها الخارجية المتوازنة الداعمة لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وأضاف أن اللقاء عقد بحضور مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبد اللطيف العمر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين الوزير المفوض ريم محمد الخالد، وسفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان.

وكان السفير الأمريكي لدى الكويت قد صرح أمس بأن وفد الكونجرس الأمريكي، الذي يضم نوابا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، سيبحث مع مسؤولي الخارجية الكويتية العلاقات الثنائية بين البلدين.

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