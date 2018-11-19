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حمدي الكنيسي يشيد ببسالة الشهيد ساطع النعمانى..فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
توك شو
كشف الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، ان الشهيد ساطع النعماني خير مثال للفداء حفاظا على امن واستقرار الوطن لافتا إلى أنه نموذج يجب أن يحتذى به .

وأوضح "الكنيسي" خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " بفضائية "mbc مصر 2"، اليوم الإثنين، أن الشهيد ساطع النعماني تولي منصب نائب رئيس قسم بولاق الدكرور، مؤكدًا أنه تم تغيير اسم ميدان النهضة ليحمل اسمه حاليا.

وتابع عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن الشهيد عاني من رحلة علاج قاسية استمرت لمدة سنة ونصف السنة أدخلته في غيبوبة كاملة  92 يوما.
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