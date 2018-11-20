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برلمان

برلماني يكشف أهمية إدخال سلالات جيدة من الماعز والأغنام إلى مصر

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
أشاد صبرى يوسف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار وزارة الزراعة الخاص باستيراد أنواع جديدة من الماعز والأغنام قائلا:" خطوة مهمة لزيادة التنوع فى الثروة الحيوانية بمصر".

وتابع"يوسف" خلال تصريحات لـ"صدى البلد":" أتاحة أنواع جديدة من الماعز والأغنام مهم للمربين والمستهلكين، إضافة إلى العوائد الاقتصادية، مشيرا إلى أن إدخال أنواع وسلالات جديدة تعطى أكثر إنتاجية من اللحوم والألبان يساهم فى توفير مخزون كبير للدولة وبالتالى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة".

كانت قد وافقت لجنة الفحص الفني بوزارة الزراعة لطلبات استيراد وتصدير الحيوانات والدواجن على استيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز تدخل لأول مرة البلاد وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تلك السلالات من الأغنام والماعز تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي العالي وسرعة التأقلم والتكيف مع الظروف البيئية المصرية.
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