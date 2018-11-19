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رياضة

خجل فالفيردي يهدد أحلام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رغم سيطرة برشلونة على بطولة الدوري الإسباني في السنوات الأخيرة، فإن مستوى الفريق الكتالوني تراجع بشكل كبير على الصعيد الأوروبي، بسبب افتقاده العديد من العناصر الأساسية للفريق خلال المواسم الخمس الماضية، وعدم تعويضهم ببدلاء على نفس المستوى. 

رحيل العديد من النجوم عن صفوف برشلونة في الفترة الأخيرة، مثل تشافي وداني الفيش، وماسكيرانو ونيمار وإنييستا، تسبب في عدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، وأصبح الفريق يعتمد علي ليونيل ميسي بشكل كامل في معظم مباريات البلوجرانا. 

لم تكن تعاقدات برشلونة لتعويض رحيل هؤلاء النجوم بالشكل الأمثل، في ظل وجود فالفيردي المدير الفني للفريق، والذي يخجل من مطالبة إدارة البارسا بالتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، مثلما يفعل كبار مدربي أوروبا، مثل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، والذي هاجم إدارة الشياطين الحمر في وسائل الإعلام مؤخرًا، بعد الفشل في جلب صفقات قوية للفريق، خلال الميركاتو الصيفي الماضي. 

عودة برشلونة للمنافسة على لقب دوري أوروبا من جديد تتمثل في تجديد خط دفاع الفريق، والذي استقبلت شباكه 18 هدفًا خلال 12 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وإعادة توظيف كوتنيو في الملعب لإستعادة مستواه الذي كان عليه مع ليفربول، وتعويض دور الأرجنتيني ليونيل ميسي في حالة غيابه عن الفريق، بالإضافة إلى التعاقد مع مهاجم سواريز لخلافة لويس سواريز، الذي تخطى سن الـ 30 عامًا.
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