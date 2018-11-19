رئيس قسم السينما بالجامعة الأمريكية فى ضيافة آداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة عن تنظيم ندوة بعنوان الايديولوجيا بوصفها مكون جدلى فى التنظير السينيمائى و تعتبر أولى فاعليات الموسم الثقافى لقسم الدراسات الفلسفية.



وأشارت سارة إبراهيم مديرة العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن الندوة تقام بحضور الدكتور مالك خورى أستاذ و رئيس قسم السينما بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وأضافت سارة أن الندوة تقام يوم الأربعاء الموافق 21 من نوفمبر الجارى بالتزامن مع اليوم العالمى للفلسفة فى تمام الرابعة عصرًا بمدرج 13 تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و الدكتور أحمد الشربينى عميد الكلية.