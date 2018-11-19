ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس قسم السينما بالجامعة الأمريكية فى ضيافة آداب القاهرة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة عن تنظيم ندوة بعنوان الايديولوجيا بوصفها مكون جدلى فى التنظير السينيمائى و تعتبر أولى فاعليات الموسم الثقافى لقسم الدراسات الفلسفية.

وأشارت سارة إبراهيم مديرة العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن الندوة تقام بحضور الدكتور مالك خورى أستاذ و رئيس قسم السينما بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت سارة أن الندوة تقام يوم الأربعاء الموافق 21 من نوفمبر الجارى بالتزامن مع اليوم العالمى للفلسفة فى تمام الرابعة عصرًا بمدرج 13 تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و الدكتور أحمد الشربينى عميد الكلية.
رئيس قسم السينما بالجامعة الأمريكية فى ضيافة آداب القاهرة
loading...

ترشيحاتنا

الخطيب يغادر غرفة العمليات وينقل للعناية المركزة

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد زاهر

في ذكرى المولد النبوي.. ماذا طلب الرئيس السيسي من العلماء والمثقفين لمعالجة القراءة الخاطئة للدين؟

وفاة القارئ أبو الوفا الصعيدي.. وصلاة الجنازة بمسجد السيدة زينب

تجار باب البحر عن حلوى المولد: الأسعار رخيصة.. والإقبال كبير.. فيديو

وزير البترول: بنزين 95 مخصوص يحسن أداء المحرك ويطيل عمره..فيديو

شاهد.. أحمد فلوكس يحمل هنا شيحة في دبي

باسم مرسى.. الأسوأ فى تاريخ الاحتراف يسقط في الهاوية والزمالك يهرب منه

7 أنواع من الرجال احذري الارتباط بهم.. أبرزهم البصباص والشكاك.. فيديو

السيسي: هنقابل ربنا يوم القيامة وهنتحاسب على كل كلمة وفعل..فيديو

حكاية أوجوست مارييت..الفرنسي الذي أسس المتحف المصري ودفن به

الخطيب .. حكاية أسطورة لا تنتهى .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

حمدي الكنيسي يشيد ببسالة الشهيد ساطع النعمانى..فيديو
طبيب أطفال يحذر من تناول عروسة وحصان المولد.. فيديو
النقل تطلق حملة حياتك تهمنا لتوعية المواطنين خلال استقلال القطارات.. فيديو
العربي للتشغيل والصيانة: نفتقر الاهتمام الإعلامي بالمجال..فيديو
تجار باب البحر عن حلوى المولد: الأسعار رخيصة.. والإقبال كبير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟