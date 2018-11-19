ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

العبيدي: السياسة النقدية الصحيحة وراء زيادة تحويلات المصريين بالخارج

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن المصريين بالخارج يجب أن يكونوا قاطرة كل تطور في مصر، والرقم الأهم في معادلة الاقتصاد المصري، فهم مصدر العملة الأجنبية الأول.

وأضاف بهجت العبيدي أن الزيادة المطَّردة في نسبة تحويلات المصريين بالخارج من العملة الأجنبية جاء نتيجة للسياسة الحكيمة التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان على رأسها تحرير سعر الصرف الذي اشتهر بتعويم الجنيه، وهو ما جعل العملة الأجنبية تباع بقيمتها الحقيقية في البنوك المختلفة، وهو ما قضى تماما على السوق الموازي للعملة، وأغلق الباب على المتلاعبين بالاقتصاد المصري في "السوق السوداء".

وتوقع بهجت العبيدي زيادة تحويلات المصريين بالخارج في الفترات القريبة القادمة، وذلك لتعافي الاقتصاد المصري الذي يشجع بدوره المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق العمل المصري الذي يسير حثيثا نحو الاستقرار.

وأكد بهجت العبيدي أن تحويلات المصريين بالخارج ستظل دائما إحدى أهم العناصر المساهمة في الاقتصاد الوطني، ومن ثم المساهمة بقوة في نهضة مصر الحديثة التي يعمل عليها بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
loading...

ترشيحاتنا

فى يوم الرجل .. أسرع الحيل لتهدئة الذقن بعد الحلاقة

مواطنون عن الإعفاء الجمركي على السيارات: سيسهل عملية الشراء.. فيديو

المجموع الكلي والدرجات المخصصة لكل مادة في نظام أولى ثانوي الجديد

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

عادل كريم يفجر مفاجأة بشأن الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي.. فيديو

إغلاق جزئى لـ الإسكندرية الزراعى 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما

شاهد..موسكو تستعرض إمكانيات الجيل الخامس من سو 57 في سوريا

المصري يكشف حقيقة قرب انضمام الحضري للفريق..فيديو

مندوبة وسط أفريقيا بمنظمة الغذاء العالمي تدشن هاشتاج #صباح_الإنسانية للسيسي

شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة

شعبة البترول توضح تفاصيل طرح بنزين 95 مخصوص..فيديو

شاهد.. الانتهاء من مشروع الأسمرات تحت شعار مصر بتتغير.. رؤية وطن وعزيمة شعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

5 مطالب لجماهير الأهلي من إدارة النادي حتى تعود البطولات ..فيديو
شاهد.. الانتهاء من مشروع الأسمرات تحت شعار مصر بتتغير.. رؤية وطن وعزيمة شعب
الجامعة العربية: تحركات بجينيف لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين
حمدي الكنيسي يشيد ببسالة الشهيد ساطع النعمانى..فيديو
طبيب أطفال يحذر من تناول عروسة وحصان المولد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟