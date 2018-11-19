العبيدي: السياسة النقدية الصحيحة وراء زيادة تحويلات المصريين بالخارج

قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن المصريين بالخارج يجب أن يكونوا قاطرة كل تطور في مصر، والرقم الأهم في معادلة الاقتصاد المصري، فهم مصدر العملة الأجنبية الأول.



وأضاف بهجت العبيدي أن الزيادة المطَّردة في نسبة تحويلات المصريين بالخارج من العملة الأجنبية جاء نتيجة للسياسة الحكيمة التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان على رأسها تحرير سعر الصرف الذي اشتهر بتعويم الجنيه، وهو ما جعل العملة الأجنبية تباع بقيمتها الحقيقية في البنوك المختلفة، وهو ما قضى تماما على السوق الموازي للعملة، وأغلق الباب على المتلاعبين بالاقتصاد المصري في "السوق السوداء".



وتوقع بهجت العبيدي زيادة تحويلات المصريين بالخارج في الفترات القريبة القادمة، وذلك لتعافي الاقتصاد المصري الذي يشجع بدوره المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق العمل المصري الذي يسير حثيثا نحو الاستقرار.



وأكد بهجت العبيدي أن تحويلات المصريين بالخارج ستظل دائما إحدى أهم العناصر المساهمة في الاقتصاد الوطني، ومن ثم المساهمة بقوة في نهضة مصر الحديثة التي يعمل عليها بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.