بعد المنتدى.. شباب العالم يفتخرون بصورهم في مصر.. إسبانية: أخيرا اتصورت في الأهرامات..أمريكي: أبي يعشق السيسي وجئت لأراه.. روسية تلتقط صورة مع تمثال فرعوني وسودانية: كنت في المكان الصحيح

بعد المنتدى..

شباب العالم يلتقطون صورا مع الأهرامات وتماثيل الفراعنة

روسية مصر أم الدنيا

إسبانية: أخيرا اتصورت في الأهرامات

أمريكي: أبي يعشق السيسي وجئت مصر لأراه

سودانية: كنت في المكان الصحيح



بعد انتهاء منتدى شباب العالم بشرم الشيخ أصر الكثير من الشباب المشارك على زيارة الآثار المصرية والمتاحف والمساجد، مؤكدين أن زيارة مصر والحضور إليها كان من أحلامهم.



قالت زاتسيبا إليزافيتا من موسكو إحدى المشاركات في المنتدى: مصر بلد رائع ومنتدى شباب العالم كان مميزا ومشاركتي فيه أضافت لي الكثير وزادتني وعيا وثقافة، بالإضافة إلى أنني كنت سعيدة بزيارتي مصر والتقاطي صورا مع تماثيل الفراعنة والذي أسمع عنها كثيرا ولكن لم يحالفني الحظ لزيارتها.



ونشرت إليسيا إسبانية وإحدى المشاركات في المنتدى صور لها وأصدقائها من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات في الأهرامات قائلين: أخيرا اتصورنا معاها إنه ليوم رائع وزيارة مدهشة.



أما أحمد الناعوق فلسطيني من غزة فقال: سعيد بمشاركتي في المنتدى خاصة أنني أزور مصر للمرة الأولى وللمرة الأولى أرى جنسيات مختلفة من كل دول العالم.



وقال أحد الشباب الهندي المشارك في المنتدى أول زيارة لي خارج بلدي الهند، سعيد بالمشاركة وجئت بتقرير يتناول أزمة الانفجار السكاني في الهند لأناقش فيه بعض من المتخصصين في المنتدى.



وأضاف: استقبلني المصريون بكل حفاوة وترحاب، وصححت الصورة السلبية التي كنت أعرفها عنها من الإعلام الغربي وفوجئت بمدى الأمن والآمان الموجود في مصر، وعظمة المشروعات الصناعية التي تقام فيها على أرض المواقع



أما فاليري كوبر طالبة من كيشيانو فقد التقطت صورا لها في المحلات التجارية وبعض البازارات، مشيرة إلى المشاركة في المنتدى إضافة قوية لطالبة مثلي.



وأضافت كوبر: زيارتي لمصر من أفضل الزيارات في حياتي.. شكرا مصر .



وقال أردني بانايف من موسكو: أحببت مصر كثيرا وفخور جدا بنشر صوري في مصر على الفيس بوك لأعلم أصدقائي أنني كنت في هذا البلد الجميل والمنتدى الرائع.



من ناحية أخرى أعربت المواطنة الكندية جولياني روي عن سعادتها بجلوس ابنها فيردانت أوليفر روي بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى جلسات منتدي شباب العالم الذى عقد مؤخرا في شرم الشيخ ونشرت صورة لابنها في جريدة الأهرام.



وعلقت روي على الصورة قائلة: "هذه الصورة الشهيرة لابني مع رئيس مصر الذي ذهب حول العالم وكان ينظر إليها من قبل أكثر من مليون شخص، حسنا ، إنها أيضا في الصحيفة.



وهذا نص تدوينتها على الفيس بوك وانستجرام: "Cette fameuse photo de mon fils avec le Président de l'Égypte qui a fait le tour du monde et qui a été vue par plus d'un million de peersonnes, eh bien, elle est aussi dans le journal. Je meurs d'envie de savoir ce que le journal dit".



وفي تدوينة أخرى قالت: "Verdant Oliver Roy assis juste à côté du Président de l'Égypte AbdelFattah Elsis".



وقالت فى التدوينة: "فيرديانت أوليفر روي يجلس جنبًا إلى جنب مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي"



جدير بالذكر أن موقع "صدى البلد" قد أجرى حوارًا مع الشاب الروسي "فردانت روي"، أحد المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وكان يجلس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إحدى جلسات المنتدى.



وأبدى روي إعجابه الشديد بفكرة المؤتمر وتنظيمه قائلا: مؤتمر مدهش مع فخامة عبد الفتاح السيسى، رئيس مصر، موجها الشكر للرئيس قائلا: شكرا لك على كل شيء!



وعن نشر صوره مع الرئيس السيسي داخل جلسات المنتدى على صفحته على الفيس بوك قال: فخر لي أن أكون مشاركا في المنتدى وجالسا بجوار قائد مثل عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه سينشر في بلده روسيا مدى أهمية منتدى شباب العالم وضرورة تبادل الثقافات مع شباب البلدان الأخرى.



وأكمل قائلا: العديد من أصدقائي كانوا من حضور المنتدى، بمن فيهم بعض المتحدثين، وصديقة له من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.



وأضاف روي أنه تلقى دعوة للجلوس بجانب الرئيس السيسي، وأن الرئيس ركز في أحاديثه حول القيادة الشبابية، مشيرا إلى أنه تحدث مع بعض منظمي المنتدى حول سياسات الرئيس السيسي، مؤكدًا استحسانه لها.



كما أوضح أنه عضو بمنظمة المجتمع المدني الروسية "فريق المستقبل"، وأنه يدرس السياسات العامة، ويرغب في معرفة المزيد عن مصر والقارة الإفريقية.



واختتم روي حديثه قائلا: "سعيد بزيارة مصر فهي زيارتي الأولى التي أزور فيها مصر وإفريقيا، سعيد بلقائي لعديد من الشباب من مختلف أنحاء العالم وتبادل الثقافات معهم والتعرف عليها عن قرب"، مشيرا إلى أن الاستقبال المصري لهم بحفاوة شديدة وأتمنى أن أزور مصر مجددا.



وأضافت نياشا تاي سودانية: سعيدة بمشاركتي وأحب مصر كثير، ولكنني حزنت لانتهاء المنتدى.