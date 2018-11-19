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طبيب أطفال يحذر من تناول عروسة وحصان المولد.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى فتح الله
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، أخصائي طب الأطفال، أن الإسراف في تناول حلوى المولد يصيب بأضرار صحية.

وأشدد "عبد الفتاح" خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الاثنين، على خطورة أكل الأطفال عروسة وحصان المولد اللذين يتم شراؤهما للأطفال، حيث أنه يتم إستخدام الكثير من المواد الإصطناعية بهما إلى جانب السكر، حتى يصبح قوامهما متماسكا.

وأردف "عبد الفتاح" أن تلك الحلوي قد تصيب الطفل بالتلبك المعوي، أو الحساسية الجلدية نظرًا للإفراط في تناولها.

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