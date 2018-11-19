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ديني

مدير شئون القرآن بالأوقاف: من عظيم سروري وفخري أن أقف أمام الرئيس السيسي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الرحمن محمد
وجه الدكتور محمد عزت محمد، مدير عام شئون القرآن بوزارة الأوقاف، الشكر إلى الرئيس على تكريمه فى ذكرى مولد الرسول. 

وقال «عزت»، في تصريح لـ«صدى البلد»، إنه لمن عظيم سروري وفخري أن أقف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نعتز به ونفتخر بقيادته الحكيمة التي أولت الشباب رعاية واهتمامًا لم يكن له مثيل في السنوات الماضية، وهو ما يعطيني دافعًا للتميز والإنجاز لخدمة وطننا وديننا.

وأضاف "تكريمي هو تكريم لكل شاب مصري مجتهد ورسالة لكل إنسان يعيش على أرض مصر بأن يخلص في عمله ويتقي الله عز وجل، ولكل مجتهد نصيب".
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