حليب توستر ومحطة بنزين.. ماذا اشترى نجوم كرة القدم بأول راتب لهم؟

عانى بعض نجوم كرة القدم، في طفولتهم، الفقر الشديد، حتى أنقذتهم الساحرة المستديرة في أعمارهم السنية المختلفة، وأصبحوا أصحاب ثراء فاحش.





ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا كشفت من خلاله الأشياء التي كان نجوم كرة القدم يحلمون بشرائها بأول راتب كبير يحصلون عليه من أنديتهم.





وجاء التقرير على النحو التالي: