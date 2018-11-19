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رياضة

حليب توستر ومحطة بنزين.. ماذا اشترى نجوم كرة القدم بأول راتب لهم؟

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:03 م
نجوم كرة القدم
نجوم كرة القدم
إسراء أشرف
عانى بعض نجوم كرة القدم، في طفولتهم، الفقر الشديد، حتى أنقذتهم الساحرة المستديرة في أعمارهم السنية المختلفة، وأصبحوا أصحاب ثراء فاحش.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا كشفت من خلاله الأشياء التي كان نجوم كرة القدم يحلمون بشرائها بأول راتب كبير يحصلون عليه من أنديتهم.

وجاء التقرير على النحو التالي:




رونالدو
رونالدو
قام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، بإعطاء والدته أول راتب حصل عليه، حتى لا تلجأ للعمل مرة أخرى.

بوفون
بوفون
بدأ الحارس الإيطالي جيجي بوفون أسطورة يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، مسيرته الكروية بالاستثمار في مجال العقارات، وتقدر القيمة المالية لديه 20 مليون يورو تقريبًا، كما أنه يمتلك أيضًا مطعم في توسكانا بإيطاليا.
بيل
بيل
بعدما انتقل المهاجم الويلزي جاريث بيل من توتنهام الإنجليزي إلى صفوف ريال مدريد، قام بالاستثمار في حانة رياضية "نادي ليلي رياضي"، بـ "كارديف" عاصمة ويلز.
تشافي
تشافي
قام تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الإسباني السابق، بشراء جهاز تحميص الخبز "توستر"، لوالدته من أول راتب حصل عليه كلاعب محترف.


كاسيميرو
كاسيميرو
اشترى البرازيلي كاسميرو لاعب وسط ريال مدريد، حليب "ياكولت"، وهو مشروب البروبيوتيك الياباني، بأول راتب حصل عليه من فريقه ساو باولو، حيث إنه كان يرغب في تجربته منذ طفولته لكنه كان منتجًا يفوق إمكانياته المادية. 

كافاني
كافاني
حصل الماتادور إدينسون كافاني على بعض الممتلكات بمدينة "سالتو" الذي وُلد فيها وثاني أهم مدن أوروجواي، كما أشترى قطعة أرض تبلغ مساحتها 1,376 متر مربع، مقابل 5.5 مليون دولار.


أجويرو
أجويرو
بعدما انتقل اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من فريق أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، قام مهاجم السيتينيز بشراء سيارة لامبورجيني أفينتادور بـ 1.5 مليون دولار.


فيدال
فيدال
قرر التشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق وبرشلونة الحالي، الاستثمار في نادٍ ريفي بمدينة "سانتياجو" عاصمة بلده.

إيكاردي
إيكاردي
اشترى الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، سيارة "همر جولد H2"، بمبلغ مالي يصل إلى 100 ألف يورو.


توران
توران
اشترى اللاعب التركي أردا توران لاعب وسط برشلونة السابق، محطة بنزين لوالده، وبعض الأراضي بحي بيرم باشا الذي يقع في مدينة إسطنبول.
جودين
جودين
وقع الأوروجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، عقد شراكة مع دييجو لوجانو زميله في فريق سيرو بأوروجواي، لشركة أسمنت تدعى "سمسا".

جورج بست
جورج بست
قالت صحيفة "آس" في تقريرها، إن جورج بست واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وكان معروفًا بحياته الشخصية المستهترة خارج الملعب، حيث قال مرة إنه أنفق كثيرًا من المال على الخمر، والطيور، والسيارات، أما البقية فقد أهدرها.

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