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ديني

شيخ الأزهر يلقى كلمة في الجلسة الرئيسية لملتقى تحالف الأديان بالإمارات

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يشارك اليوم، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين مطار القاهرة، في أعمال الدورة الأولي من ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات والمنعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، بعنوان" كرامة الطفل في العالم الرقمي" الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي على مدار يومين، بحضور كبار المسئولين الإماراتيين و 450 من قادة وزعماء الأديان، وممثلين عن المنظمات الدينية العالمية.

ومن المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كلمة في الجلسة الرئيسية للملتقى .

يذكر أن الأزهر الشريف قد دعا خلال تلك الجلسات التحضرية والورش التي سبقت أعمال الملتقي إلى تكاتف الجهود لتحصين الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية حتى نكون قادرين علي تنشئة جيل متمكنٍ من مواجهة متناقضات هذا العصر ومقاومة الأفكار المتطرفة التي تقدم للأطفال معلبة من خلال الشبكة العنكبوتية.
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