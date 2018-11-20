مشروع قانون بوضع مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند الانفصال

قالت النائبة الدكتورة آمنة نصير، إنها تعد مشروع قانون ستقدمه إلى البرلمان بوضع مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند طلاقها.





وأشارت "نصير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن مشروع القانون ينص على أن المرأة التى يتم تطليقها من زوجها ويمر على طلاقها خمس سنوات تحصل على 5% من دخل طليقها الشهرى سواء في الوظيفة أو التجارة أو أى مهنة يمتهنها كمكافأة نهاية الخدمة لها.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن نسبة مكافأة نهاية الخدمة تزيد بزيادة عدد السنوات التى تمر على المرأة المطلقة، بحيث إذا مر على طلاقها 10 سنوات تحصل على 10% من دخل طليقها الشهرى، وإذا مر على طلاقها 15 عامًا تحصل على 15% من دخل طليقها الشهرى، وإذا مر على طلاقها 20 عاما تحصل على 20 % من دخل طليقها الشهرى، وإذا مر على طلاقها 25 عاما تتقاسم مع طليقها فى دخله الشهرى، خاصة وأن سنة المرأة المطلقة يكون قد اقترب من الخمسين ولاتستطيع ان تتزوج او تعمل فى هذا السن.





وأوضحت أنها ستنتظر مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومن بينها قانون الأحوال الشخصية لكى تحدد موقفها من إرسال مشروع القانون من عدمه.