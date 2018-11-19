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إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:20 م
مسار العائلة المقدسة
مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون
جمالات الدمنهورى
  •  إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة
  •  زراعة 1200 شجرة بمظهر جمالى على جانبى الطريق بتكلفة 2،4 مليون جنيه 
  •  تعليق بنرات مضيئة ولافتات إرشادية توضح معالم وادى النطرون ومنطقة الأديرة 
  •  رفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية والانتهاء منها خلال أسبوعين 
  •  رئاسة الوزراء ووزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار معنيين بشأن إحياء مشروع مسار العائلة المقدسة



يشهد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة اهتمامات جميع الأجهزة التنفيذية المختصة برئاسة الوزراء ووزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار ومحافظ البحيرة، وشهدت منطقة الأديرة بوادى النطرون خلال الأشهر الماضية عدة تجهيزات لجعلها مزار دينى سياحى واستقبال العديد من الأفواج السياحية والأجنبية.

وفى إطار متابعة التجهيزات النهائية لمسار العائلة المقدسة والوقوف على معدلات التنفيذ تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الأعمال النهائية التى تجرى بمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون موجها مسئولي الرصف والكهرباء بالانتهاء من الأعمال بالطرق المؤدية إلى الأديرة بوادي النطرون خلال 15 يوما، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في أعمال التنفيذ ومد الكابلات بطول الطريق.

وتفقد المحافظ أعمال رصف وازدواج طريق دير البراموس بطول 6 كم بتكلفة 19 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 40% طريق بيت الوادي بطول 1.2 كم بتكلفة 2.2 مليون جنيه، كما تفقد المحافظ فندق بيت الوادي للوقوف على جاهزيته لاستقبال الأفواج السياحية في مسار رحلة العائلة المقدسة، وتابع أعمال رصف الطريق المؤدي إلى دير الأنبا بيشوى ودير السريان بطول 1.2 كم بتكلفة 3.4 مليون جنيه.

وبلغت نسبة التنفيذ في كل من الطريقين 100% بطريق بيت الوادي وطريق الأنبا بيشوي وطريق البراموس بإجمالي أطوال بلغت للثلاثة طرق وللطريق الدائري 16 كم بتكلفة 17 مليون جنيه من أعمدة ومحولات ومد كابلات، حيث تم الانتهاء من إنارة الطريق الدائري بنسبة 85% وبلغت نسبة تنفيذ إنارة طريق بيت الوادي 90%.

كما تم تنفيذ أعمال تشجير وزراعة النخيل على جانبي الطرق المؤدية إلى مسار رحلة العائلة المقدسة موجها بزراعة  1200 نخلة بتكلفة تبلغ 2.4 مليون جنيه لزراعتها على يمين ويسار الطرق بشكل متساوى ومن المقرر زراعة.

وطالب المحافظ بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة وتحقيق الجذب للسائحين لما له من مردود اقتصادي وتنموي إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على وضع لوحة إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتى توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة – الإسكندرية ووضع بنرات مضيئة واستكمال أعمال إقامة نقطة طوارئ بجوار مزرعة دير القديسين.

 واستكمال مناطق الخدمات التى ستضم أماكن ترفيهية وخدمات طبية وكافيهات ومطاعم عالمية ومناطق فندقية عالية.

وطالب المحافظ باستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الأديرة ومداخل المدينة وتزويدها بالمرافق الحيوية والخدمات اللوجستية المختلفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتمت عمليات تطوير وإحلال وصيانة باعتمادات تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية وتوصيل كافة المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء مسار رحلة العائلة المقدسة، والتي تضم 3 نقاط تشرفت بتلك الرحلة المقدسة بالأديرة التاريخية بوادي النطرون وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومجلس الوزراء ووزارة  السياحة وجميع الجهات المعنية لتقديم كافة سبل الراحة والجذب للسائحين لما له من مردود اقتصادى وتنموى وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وقام وفد رفيع المستوى من مجلس الوزراء ووزارة الآثار فى منتصف شهر مايو الماضى بتفقد الاستعدادات النهائية لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون وضم الوفد مستشار رئيس الوزراء وممثلين للكنيسة المصرية ووزارتي الآثار والسياحة، لوضع اللمسات الاخيرة لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بأديرة وادى النطرون والبحث فى وضع الخيمة البانورامية التي يتم استقبال الزائرين بها ويتم عرض أفلام وثائقية عن رحلة العائلة المقدسة وعن آثار مصر العريقة بالخيمة المقدسة.

وشهد مسار العائلة المقدسة خلال شهر يونيه الماضى زيارة عدة أفواج السياحية الأجنبية لرحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون بينها فوج إيطالي ضم عدد 50 سائحا يستهدفون زيارة الأماكن الدينية والأديرة بوادى النطرون.
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون لجلب السياح.. ومتابعات أسبوعية من محافظ البحيرة للمشروع.. ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ورصف الطرق بمواصفات فنية
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