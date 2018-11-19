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فن

تامر حسني: أحارب الممثل الإمارتى عبد الله الجبينى في سبايدر مان

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
سعيد فراج
‎انتهى النجم تامر حسني من تسجيل الآداء الصوتي لشخصية "بيتر باركر" فى فيلم الأنميشن العالمي "انتو ذا سبايدر فيرس" وهو من سلسلة أفلام سبايدرمان العريقة.

‎وقال تامر حسني في بيان صحفي عن الفيلم: "شخصية كنج بن (عبدالله الجنيبى) هى الرأس الإجرامي المدبر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة، وله باع طويل في الشر من الصفقات المشبوهة وأعمال العنف تدعمها رغبة شريرة لا تعرف الاستسلام، ويريد كنج بن الثأر من سبايدر مان ورفاقه في الفيلم لأسباب تكشفها الأحداث المشوقة".

‎وعن قصة الفيلم قال المخرج رانى الخطيبان: "فيلم (انتو ذا سبايدر فيرس) يجتمع فيه ٧ شخصيات سبايدر مان من عوالم موازية بقيادة بيتر باركر الفنان تامر حسني لمحاربة قوى الشر المتمثلة في كنج بن المخرج والممثل الإماراتي عبد الله الجنيبى وتتلخص رسالة الفيلم في أهمية التحدي في الحياة، وعدم اقتصار البطولة على الأبطال، فأي إنسان بإمكانه أن يصبح بطلًا لو امتلك العزيمة والرغبة الكافية، البطولة ليست بالأقنعة .. بل بروح المغامرةٍ التى بداخلك وتنتظر من يطلقها".

‎وأضاف رانى بصفتى رئيس مجلس إدارة شركة "رصاص" فان الفيلم يمثل الخطوة الثانية في رسالة شركة "رصاص" المتمثلة في إعادة رسم خارطة الدوبلاج العربي، بحيث طوينا صفحات الماضي في الدوبلاج باللغة الفصحى التي انتهجتها السوق لسنوات طويلة، وأدخلنا فكرة تعدد اللهجات العامية في أعمالنا بداية بفيلم الإيموجي العام الماضي مع الفنان أحمد حلمي.

‎ويشارك فى النسخة العربية إلى جانب النجم تامر حسني عدد من نجوم الوطن العربي، وعلى رأسهم المخرج والممثل الإماراتى عبد الله الجنيبي الذي يجسد شخصية كنج بن، الرأس الإجرامي المدبر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة، عدة ممثلين من أغلب الدول العربية وهم محمد هاني وهشام الشاذلي من مصر وتالة طرقان من سوري.

وتضم النسخة الأمريكية عدد كبير من النجوم العالميين مثال ييف شرايبر وجيك جونسون وماهر شالا على وهيلى ستاينفيلد ونيكولاس كيدج وشاميك مور.

‎وتقرر طرح الفيلم بجميع سينمات العالم والوطن العربي فى ١٣ ديسمبر المقبل وهو من إخراج رانى الخطيب والاسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص منتج فنى ماركو عاطف، وهو إنتاج مشترك بين شركة كلومبيا وسوني وأمبير وديزني، وتنفيذ الشخصيات لشركة مارفل.
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