مساعد وزير الخارجية الأمريكي لـ صدى البلد: مصر بلد يستحق الاستثمار فيها ..صور

قال فرانسيس فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، إنه خلال زيارته لمصر ومتابعة سوق الشرق الأوسط عمومًا والمصرية خصوصًا في مجال الطاقة جعلته يكون انطباعًا مفاده أن المنطقة مؤهلة جدًا للاستثمار، وتحتوي على كثيرٍ من الفرص سواء من حيث توافر الموارد الطبيعية، وكذلك رغبة الشركاء في تنمية البنية التحتية وتطوير هذه الثروات، سواء حكومة أو قطاعًا خاصًا، وأيضًا هناك احتياج وطلب لتطوير الطاقة.





وأضاف «فانون»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، على هامش زيارته للقاهرة، أن كل هذه العوامل جعلت من المنطقة الشرق أوسطية بشكل عام تستحق تلقي الاستثمارات، وهذه الرسالة التي سيحملها إلى المستثمرين الأمريكيين عندما يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إنه يرى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة خصوصًا في مصر، ومجال الطاقة في مصر مجال واعد جدًا للاستثمار فيه.





وحول حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لقطاع الطاقة، "بما أن هذه الاستثمارات يقوم بها القطاع الخاص الأمريكي وليست شركات حكومية أو تابعة لجهة حكومية، فبالتالي فليس لدينا رقم محدد أو إحصائية معينة حول لهذه الاستثمارات، ولكن هذه الاستثمارات يتم دعمها من جانب هيئة أمريكية اسمها «الاستثمار عبر البحار» تقدم الدعم لهذه الشركات الأمريكية للاستثمار في مجال الطاقة لتشجيعها، وهناك اتجاه لزيادة الدعم الموجه لهذه الهيئة لتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر".