مصر تعرض تجربة وادي الحيتان على مؤتمر التنوع البيولوجي

عقدت اليوم على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي حلقة نقاشية تحت عنوان رحلة التنوع البيولوجي عبر 40 مليون سنة لعرض أمثلة واقعية لآثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي بحضور ممثلي الوفود المشاركة بالمؤتمر.



تناولت الحلقة عرض موقع وادى الحيتان بالفيوم كنموذج لآثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي والذي يضم موقع جبل قطرانى.



وأكد الدكتور محمد سامح مدير عام المحميات المركزية بوزارة البيئة خلال عرضه أن موقع وادى الحيتان بمحافظة الفيوم يعكس آثار التغيرات المناخية على الطبيعة فقد كانت منذ 40 مليون سنة أرض غنية بالتنوع البيولوجي الممثل فى العديد من الأنواع منها 7 أنواع من الحيتان و90 نوع من القروش و70 نوعا من اللافقاريات و14 رتبة من الحيوانات من أصل 28 رتبة بموقع جبل قطرانى إلا أنها أصبحت بفعل التغيرات المناخية صحراء تفتقد لذلك التنوع فالرحلة من وادى الحيتان حتى جبل قطرانى رسالة واقعية للعالم للانتباه.



وأشار سامح إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تملك متحفا مفتوحا يتم خلاله عرض الحفريات بطريقة خاصة جدا لتوضيح وربط الحفريات بتغير المناخ قد قام قطاع حماية الطبيعة بالوزارة بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي بعمل متحف جبل قطراني المفتوح الفريد من نوعه وأصبح قطراني مقصد جديد للسياحة البيئية ويعمل على توفير فرص عمل للمجتمع المحلي ولحماية التراث الطبيعي.



جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 17: 29 نوفمبر تحت شعار الاستثمار بالتنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.