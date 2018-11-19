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فن

عمرو يوسف يغيب عن دراما رمضان المقبل

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
سمر سعد
يغيب الفنان عمرو يوسف عن دراما العام المقبل بعد توقف التحضيرات لمسلسله الجديد ولأول مرة يغيب عن دراما رمضان.

وقدم عمرو يوسف رمضان الماضى مسلسل طايع أمام صبا مبارك وأحمد داش وعمرو عبد الجليل وحقق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة رغم تقديم عمرو يوسف لأول مرة دور صعيدي على شاشة التليفزيون.

يذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش رزقا مؤخرا بمولودتهم الأولى ووجه عمرو يوسف رسالة لابنته على صفحته على انستجرام ، في تعليق على الصورة قائلًا: «الحمد لله و الشكر لله وصلت بنتنا بالسلامة»، لتكون ذكرى يحتفل بها كل عام مع عيد ميلادها.
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