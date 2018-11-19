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رياضة

رموز وأعضاء مجلس الأهلي يطمئون على الخطيب في ألمانيا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص عدد كبير من رموز وأعضاء مجلس إدارة الأهلي السابقين والحاليين علي إجراء اتصالات هاتفية بأسرة رئيس النادي الحالي محمود الخطيب للاطمئنان عليه عقب إجرائه جراحة إزالة ورم علي النخاع الشوكي قبل قليل في أحدي مستشفيات هانوفر بألمانيا.

وأجري حسم حمدي رئيس النادي السابق اتصالًا هاتفيًا بأسرة الخطيب المتواجدة معه هناك اطمأن خلاله علي حالة بيبو، كما حرص الدكتور محمود باجنيد أمين الصندوق السابق علي الإتصال بالطبيب المعالج الذي طمأنه علي حالة الخطيب وأنه سيتم نقله إلي غرفة عادية بعد يومين.

واطمأن أمين الصندوق الحالي خالد الدرندلي وأعضاء المجلس خالد مرتجي وطارق قنديل وجوهر نبيل اتصالات هاتفية للاطمئنان علي صحة الخطيب.
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