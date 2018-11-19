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محافظات

صحة القليوبية: 9 آلاف مصاب في حوادث الطرق 2017

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:55 م
حادث تصادم
حادث تصادم
إبراهيم الهوارى
كشف تقرير رسمي أعدته إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الصحة بالقليوبية بإشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة بمناسبة اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق عن استقبال نحو 9 آلاف مصاب من الحوادث المرورية بالطرق خلال عام 2017 وحتى شهر سبتمبر من العام الجارى.

وذلك على مستوى 8 مستشفيات مركزية وعامة بالمحافظة، وأظهر التقرير أن طريق مصر اسكندرية الزراعى الأعلى من حيث عدد الحوادث.

وارجع التقرير ذلك إلى سوء حالة الطرق والمطبات المفاجئة وعدم وجود إرشادات مرورية ووجود الإشغالات وعيوب المركبات وبعض الممارسات الفردية مثل تجاوز السرعة والتهور والقيادة تحت تأثير المخدرات والحمولة الزائدة.
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