أبو سعدة: على وزارة التضامن أن تشرف على دور الحضانة

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يجب الإشراف من وزارة التضامن الاجتماعى وعمل جدول للمرور على الحضانات وبشكل مفاجئ للتعرف على سير العمل وأساليب عمل المشرفات على الحضانات وضمان تطبيق نظم تربوية حديثة ومعاملة تليق بإعلان حقوق الطفل وقانون الطفل.



وشدد أبو سعدة في تصريح لـ صدى البلد على ضرورة توفير تدريب العاملات فى حضانات الأطفال على الأساليب التربوية بالتحديد اللواتي ليس من خريجين من كلية رياض الأطفال.



وقال أبو سعدة أنه يوجد عدد كبير من العاملات في دور الحضانة ليس لديهم خبرة في التعامل مع الأطفال ومراقبة سلوكياتهم.