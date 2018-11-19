حملة لتوعية تلاميذ مدارس المناطق النائية بطرق مواجهة الأزمات

نظمت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، حملة لتوعية تلاميذ المدارس الابتدائية بالمناطق النائية بكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث، ومحاولة حلها.



وانطلقت فعاليات هذه الحملة برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء أيمن جلال رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، وأحمد خضر المشرف العام على إدارة الأزمات والكوارث بالوزارة من محافظة الفيوم، حيث توجه فريق من الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم يضم ( أحمد خضر المشرف على ادارة الازمات ، وايهاب الغامري مدير ادارة المنشآت بالتربية و التعليم ، و محمد يحي مسئول أمن المنشآت ، وعز الدين كامل ، واحمد امين واحمد حسن أعضاء قسم المنشآت بالوزارة) ، إلى مدرستين في أحد المناطق النائية بالفيوم وتدعى منطقة كعك في ابشواي ، وهما مدرستي : كعك الابتدائية قبلي والسيدة عائشة.



وقد تم تنظيم محاضرات لتدريب العاملين و الطلبة على كيفية التعامل مع الأزمات، حيث تم التدريب على التعامل مع الكوارث المتعلقة بالتيار الكهربي ، وطرق اسعاف المصابين ، وآليات إطفاء الحرائق .