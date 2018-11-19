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فن

وفاة والد الفنانة ليلا المغربية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:04 م
صدى البلد
سعيد فراج
تمر الفنانة ليلا المغربية بحالة شديدة من الحزن، بعد وفاة والدها الحاج شفيق مولاي الحسن مساء أمس الأحد 18 نوفمبر.

وأعلن المستشار الاعلامي لـ ليلا المغربية، عن الخبر الحزين لجمهورها من خلال حساباتهاعلى مواقع التواصل الاجتماعي.


وكتب مستشارها قائلا: "إنا لله و إنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب الحاج شفيق مولاي الحسن، بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره أعزي نفسي واخواتي وأعزي جميع أقاربي وأهلي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ له ﻭﺍﺭحمه ﻭﻋﺎفه ﻭﺍﻋﻔﻮ عنه ﻭاﻛﺮﻡ نزله ﻭﻭﺳﻊ ﻣﺪخله ﻭﺍغسله ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺍﻟﺒﺮﺩ ﻭنقه ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻰ ﺍﻟﺜﻮﺏ الابيض ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺲ وأبدله ﺩﺍﺭﺍً ﺧﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺩﺍﺭه ﻭأﺩخله ﺍﻟﺠﻨﺔ وقه ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎر. إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين".

وكانت ليلا التي تقيم رفقة زوجها بشكل دائم في العاصمة الفرنسية باريس، قد سافرت الى المغرب فور علمها بالنبأ، لحضور مراسم الدفن والعزاء الى جانب عائلتها في مدينة مراكش، حيث ووري الراحل الثرى.
وفاة والد الفنانة ليلا المغربية
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