وزارة الزراعة تمنح سلالات جديدة من الماعز والأغنام تأشيرات الدخول..وبرلمانيون: قرار الوزارة يدعم الثروة الحيوانية والاقتصاد ويوفر اللحوم والألبان

محمود شعلان: استيراد سلالات جديدة من الماعز والأغنام يوفر مخزون استراتيجى من اللحوم

العمدة عثمان: استيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز يدعم الاقتصاد

صبرى يوسف:يكشف أهمية أدخال سلالات جيدة من الماعز والأغنام لـ مصر





وافقت لجنة الفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الحيوانات والدواجن على استيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز تدخل لأول مرة البلاد، وأوضحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن تلك السلالات من الأغنام والماعز تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى العالى وسرعة التأقلم والتكيف مع الظروف البيئية المصرية.





وأضافت محرز: " سمحنا باستيراد سلالتين من الأغنام وسلالة من الماعز، تتميز إحدى سلالات الأغنام التى تم الموافقة على استيرادها بالإنتاج المرتفع من الحليب الذى يزيد عن 2,5 لتر/ يوم ولمدة 8 أشهر تقريبًا، أما السلالة الأخرى فهى تتميز بنسبة التوأمية العالية وغير موسمية التناسل، حيث يمكنها التناسل على مدار العام وهى ثنائية الغرض تربى من أجل إنتاج اللحم والصوف.





وتابعت:" بالنسبة لسلالة الماعز التى تم الموافقة على استيرادها فهى تتميز بمعدلات النمو السريعة خصائص الذبيحة المتميزة وصفات أمومة ومناعة عالية ترعى صغارها بشكل جيد وتجعلها تقاوم الأمراض، كما يمكنها التناسل والتكاثر على مدار العام."





شاد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار وزارة الزراعة بعد الموافقة على استيراد سلالات غير موجودة فى مصر من الماعز الأغنام مشيرا إلى الاهمية الاقتصادية التى تنتج عن هذا القرار.





وأوضح "عضو اللجنة الزراعية" أن دخول سلالات جديدة من الماعز والأغنام يتماشى مع اهتمام الدولة بتوفير المخزون الاستراتيجى لها من اللحوم والألبان عن طريقة خطة تنمية الثروة الحيوانية التى تنفذها بزيادة أعداد رؤوس الثروة الحيوانية او ادخال انواع جديدة غير متواجدة بمصر.





ومن جانبه أكد العمدة عثمان أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرار وزارة الزراعة باستيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز غير الموجود بمصر مهم لتدعيم الثروة الحيوانية التي يعتمد عليها بشكل كبير فى الحصول على الألبان واللحوم.





وأضاف "عثمان" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" تدعيم الثروة الحيوانية بإنواع وسلالات جديدة يزيد في أعداد رؤوسها مما يساهم فى توفير عوائد اقتصادية كبيرة تتمثل فى تقليل استيراد مصر للحوم كما أن اللحوم المتواجدة فى الاسواق تكون مضمونة وجيدة فى الاستهلاك.





وفى ذات السياق أشاد صبرى يوسف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،بقرار وزارة الزراعة الخاص باستيراد أنواع جديدة من الماعز والأغنام قائلا:" خطوة مهمة لزيادة التنوع فى الثروة الحيوانية بمصر".



