أجيري يطلب لقاءات ودية للمنتخب واتحاد الكرة يرد: الوقت ضيق

تحفظ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة على طلب المكسيكى خافيير اجيرى المدير الفني للمنتخب الوطني، بضرورة توفير مباريات ودية للفراعنة الكبار خلال الفترة المقبلة.



وتأهل منتخب مصر برفقة نظيره منتخب تونس إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون العام المقبل على حساب منتخب النيجر وسوازيلاند.



واستند مجلس الجبلاية إلى ضيق الوقت ورغبة لجنة المسابقات برئاسة المهندس عامر حسين، فى إنهاء المسابقة المحلية خلال شهر مايو المقبل قبل انطلاق منافسات كان الكاميرون.



وتعلل مجلس الجبلاية بارتباك البطولة المحلية فى حال توفير لقاءات ودية للمنتخب الأول فى ظل وجود مباريات مؤجلة لأندية الأهلى والزمالك والمصرى بعد مشاركة الثلاثى فى دورى أبطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية.



يذكر أن أجيرى طالب مسئولي الجبلاية برغبته فى مواجهة منتخبات قوية مثل الكاميرون وغانا ونيجيريا لإعداد الفراعنة الكبار بشكل جيد للمشاركة فى نهائيات البطولة الأفريقية.

