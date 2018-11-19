حملات أمنية على تجار الكيف بمختلف المحافظات.. فيديو

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن حملات أمنية مختلفة على تجار المواد المخدرة.



أسفرت عن تحقيق النتائج التالية: فى مديرية أمن قنا تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" وبحوزته ( كمية من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام) .



وفى مديرية أمن مطروح، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين، سبق إتهام أحدهما فى قضيتين "أحداث، سلاح" وبحوزتهما ( 3000 قرص مخدر) .



وفى مديرية أمن البحرالأحمر، تم ضبط أحد السائقين حال قيادته السيارة رقم (ق أ ط 7814) بمقطورة رقم (ق ط ج 5174)، سبق اتهامه فى 3 قضايا حال تواجده بالسيارة بميناء سفاجا.. وبحوزته (19 كيس كبير الحجم يحتوى على 128 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأ بمخازن سرية داخل كابينة السيارة.



كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من إلقاء القبض على شخصين أحدهما مسجل شقى خطر ومحكوم عليه فى قضية "سرقات عامة" بالسجن 5 سنوات .. وبحوزتهما ( كميةمن مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية.