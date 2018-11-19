شاهد .. أول فيديو لانتحارية تفجر نفسها بكمين شيشاني

كشفت لقطات نشرتها صحيفة " ديلي ميل" للمرة الأولى، لحظة تجاهل انتحارية ترتدي حزاما ناسفا، الرصاصات التحذيرية التي أطلقتها قوات الشرطة عبر كمين أمني في الشيشان قبل أن تفجر نفسها أمام نقطة التفتيش.



وكانت الانتحارية كارينا سبيريدونوفا ترتدي ملابس سوداء وترتدي حجابًا حين كانت تسير وحدها نحو ضباط مسلحين في العاصمة جروزني الشيشانية، قبل أن تفجر نفسها بالكمين.



وتقول الشرطة الشيشانية، إن "المرأة المتشددة"، التي كشفت اليوم عن كونها ابنة أحد السياسيين المحليين الموالين للرئيس فلاديمير بوتين في جبال الأورال، قامت بتفجير نفسها عبر حزام ناسف.



ويكشف فيديو جديد تفجير الشابة البالغة من العمر 25 عاما نفسها، في نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم يسفر الهجوم الانتحاري على إصابات بين الضباط بنقطة التفتيش.



